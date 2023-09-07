https://ria.ru/20230907/chuma-1894851305.html
В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней - РИА Новости, 07.09.2023
В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
Три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировано в Краснодарском крае, новый очаг заболевания выявили на ферме в Крыловском районе региона, сообщили в РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T21:02
2023-09-07T21:02
2023-09-07T21:02
происшествия
здоровье - общество
крыловский район
краснодарский край
брюховецкий район
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КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировано в Краснодарском крае, новый очаг заболевания выявили на ферме в Крыловском районе региона, сообщили в оперативном штабе Кубани. "В настоящее время в регионе зарегистрировано уже три очага АЧС. Новый выявили в Крыловском районе на территории свинотоварной фермы ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское", - сообщили в оперштабе со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края. Ранее вспышки АЧС были локализованы в Кущевском и Брюховецком районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района и на предприятии "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230808/svini-1888851092.html
https://ria.ru/20230826/virus-1892455737.html
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происшествия, здоровье - общество, крыловский район, краснодарский край, брюховецкий район
Происшествия, Здоровье - Общество, Крыловский район, Краснодарский край, Брюховецкий район
В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
В трех районах Кубани зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней