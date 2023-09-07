https://ria.ru/20230907/chuma-1894851305.html

В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней - РИА Новости, 07.09.2023

В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировано в Краснодарском крае, новый очаг заболевания выявили на ферме в Крыловском районе региона, сообщили в РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T21:02

2023-09-07T21:02

2023-09-07T21:02

происшествия

здоровье - общество

крыловский район

краснодарский край

брюховецкий район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742238_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_acbd0cbb6d351e72bec6ebe428993997.jpg

КРАСНОДАР, 7 сен - РИА Новости. Три вспышки африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировано в Краснодарском крае, новый очаг заболевания выявили на ферме в Крыловском районе региона, сообщили в оперативном штабе Кубани. "В настоящее время в регионе зарегистрировано уже три очага АЧС. Новый выявили в Крыловском районе на территории свинотоварной фермы ООО "Степь" ЗАО "Новосергиевское", - сообщили в оперштабе со ссылкой на департамент ветеринарии Краснодарского края. Ранее вспышки АЧС были локализованы в Кущевском и Брюховецком районах Кубани. Больных животных выявили на свинотоварных фермах "Импульс" хутора Большая Лопатина Кущевского района и на предприятии "Победа" фирмы "Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева" в Брюховецком районе. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20230808/svini-1888851092.html

https://ria.ru/20230826/virus-1892455737.html

крыловский район

краснодарский край

брюховецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, крыловский район, краснодарский край, брюховецкий район