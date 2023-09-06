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Биография Рустема Умерова - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/umerov-1894529712.html
Биография Рустема Умерова
Биография Рустема Умерова - РИА Новости, 06.09.2023
Биография Рустема Умерова
Украинский политический деятель Рустем Энверович Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканде (по другим данным в Булунгуре, Узбекистан) в семье... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:37
2023-09-06T14:37
специальная военная операция на украине
справки
украина
рустем умеров
алексей резников
верховная рада украины
министерство обороны украины
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Украинский политический деятель Рустем Энверович Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканде (по другим данным в Булунгуре, Узбекистан) в семье этнических крымских татар. Семья Умерова в 1944 году была депортирована из Крыма в Узбекистан, в начале 1990-х годов вернулась в КрымОкончил школу для одаренных детей в селе Танковом в Крыму, после чего уехал учиться в США, получил стипендию по американской программе "обмена будущих лидеров" FLEX. В последующие годы получил диплом бакалавра по специальности "экономика" и магистра по специальности "финансы" в Национальной академии управления (Киев).В 2004-2010 годах занимал разные руководящие должности в компании Lifecell (оператор мобильной связи на Украине): руководитель департамента индивидуальных продаж, руководитель департамента трансформации в сфере продаж, маркетинга и отношений с абонентами, руководитель департамента закупок, логистики и управления контрактами, руководитель развития сети GSM.В 2013 году основал инвестиционную компанию ASTEM, которая управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.С 2019 по 2022 год – народный депутат Украины от партии "Голос". Был заместителем руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.В 2020 году вошел в группу по разработке "государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя" при СНБО.В июле 2022 года был избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.В феврале 2022 года вошел в состав делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.С 7 сентября 2022 года по 5 сентября 2023 года возглавлял Фонд государственного имущества Украины. 5 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. 6 сентября Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова на должность главы министерства обороны. Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени (Украина, 2021).Рустем Умеров женат, воспитывает троих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, украина, рустем умеров, алексей резников, верховная рада украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Справки, Украина, Рустем Умеров, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, Министерство обороны Украины

Биография Рустема Умерова

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров
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Украинский политический деятель Рустем Энверович Умеров родился 19 апреля 1982 года в городе Самарканде (по другим данным в Булунгуре, Узбекистан) в семье этнических крымских татар. Семья Умерова в 1944 году была депортирована из Крыма в Узбекистан, в начале 1990-х годов вернулась в Крым
Окончил школу для одаренных детей в селе Танковом в Крыму, после чего уехал учиться в США, получил стипендию по американской программе "обмена будущих лидеров" FLEX.
В последующие годы получил диплом бакалавра по специальности "экономика" и магистра по специальности "финансы" в Национальной академии управления (Киев).
В 2004-2010 годах занимал разные руководящие должности в компании Lifecell (оператор мобильной связи на Украине): руководитель департамента индивидуальных продаж, руководитель департамента трансформации в сфере продаж, маркетинга и отношений с абонентами, руководитель департамента закупок, логистики и управления контрактами, руководитель развития сети GSM.
В 2013 году основал инвестиционную компанию ASTEM, которая управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры.
С 2019 по 2022 год – народный депутат Украины от партии "Голос". Был заместителем руководителя постоянной делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы.
В 2020 году вошел в группу по разработке "государственной стратегии деоккупации Крыма и Севастополя" при СНБО.
В июле 2022 года был избран председателем Временной следственной комиссии по вопросам мониторинга получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.
В феврале 2022 года вошел в состав делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
С 7 сентября 2022 года по 5 сентября 2023 года возглавлял Фонд государственного имущества Украины.
5 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
6 сентября Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова на должность главы министерства обороны.
Награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени (Украина, 2021).
Рустем Умеров женат, воспитывает троих детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Специальная военная операция на УкраинеСправкиУкраинаРустем УмеровАлексей РезниковВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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