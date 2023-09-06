https://ria.ru/20230906/umerov-1894507376.html

Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины

Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины - РИА Новости, 06.09.2023

Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины

Верховная рада Украины одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы министерства обороны, сообщил депутат украинского... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:23

2023-09-06T13:23

2023-09-06T13:37

украина

верховная рада украины

в мире

рустем умеров

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы министерства обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале."Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За – 338 (депутатов – ред.)", - написал Железняк. Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

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Кирилл Волков

украина, верховная рада украины, в мире, рустем умеров