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Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины - РИА Новости, 06.09.2023
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13:23 06.09.2023 (обновлено: 13:37 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/umerov-1894507376.html
Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины
Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины - РИА Новости, 06.09.2023
Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины
Верховная рада Украины одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы министерства обороны, сообщил депутат украинского... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:23
2023-09-06T13:37
украина
верховная рада украины
в мире
рустем умеров
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы министерства обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале."Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За – 338 (депутатов – ред.)", - написал Железняк. Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.* Запрещенная в России экстремистская организация
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украина, верховная рада украины, в мире, рустем умеров
Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Рустем Умеров
Рада одобрила назначение Умерова министром обороны Украины

Железняк: Рада проголосовала за назначение Умерова министром обороны Украины

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Верховная рада Украины одобрила назначение экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность главы министерства обороны, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
"Парламент назначил Рустема Умерова министром обороны Украины. За – 338 (депутатов – ред.)", - написал Железняк. Третьего сентября Владимир Зеленский заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его должность.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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