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Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества - РИА Новости, 05.09.2023
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14:32 05.09.2023 (обновлено: 14:44 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/umerov-1894298194.html
Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества
Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества - РИА Новости, 05.09.2023
Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества
Парламент Украины поддержал отставку Рустема Умерова, которого хотят назначить новым министром обороны страны, с должности главы Фонда госимущества, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T14:32
2023-09-05T14:44
украина
в мире
рустем умеров
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Рустема Умерова, которого хотят назначить новым министром обороны страны, с должности главы Фонда госимущества, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Во вторник депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал увольнение Резникова с должности министра обороны Украины."Парламент поддержал увольнение с должности председателя фонда госимущества Украины Рустема Умерова. За – 302. Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министра обороны Украины, а завтра голосование", - написал Железняк.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещенная в России экстремистская организация
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украина, в мире, рустем умеров, верховная рада украины
Украина, В мире, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества

Рада поддержала отставку Умерова, которого хотят назначить министром обороны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Рустема Умерова, которого хотят назначить новым министром обороны страны, с должности главы Фонда госимущества, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Во вторник депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал увольнение Резникова с должности министра обороны Украины.
"Парламент поддержал увольнение с должности председателя фонда госимущества Украины Рустема Умерова. За – 302. Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министра обороны Украины, а завтра голосование", - написал Железняк.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Запрещенная в России экстремистская организация
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