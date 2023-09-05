Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества
Рада поддержала отставку Умерова, которого хотят назначить министром обороны
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Рустема Умерова, которого хотят назначить новым министром обороны страны, с должности главы Фонда госимущества, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Во вторник депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал увольнение Резникова с должности министра обороны Украины.
"Парламент поддержал увольнение с должности председателя фонда госимущества Украины Рустема Умерова. За – 302. Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министра обороны Украины, а завтра голосование", - написал Железняк.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Запрещенная в России экстремистская организация