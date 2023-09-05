https://ria.ru/20230905/umerov-1894298194.html

Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества

Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества - РИА Новости, 05.09.2023

Рада поддержала отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества

Парламент Украины поддержал отставку Рустема Умерова, которого хотят назначить новым министром обороны страны, с должности главы Фонда госимущества, сообщил... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T14:32

2023-09-05T14:32

2023-09-05T14:44

украина

в мире

рустем умеров

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Парламент Украины поддержал отставку Рустема Умерова, которого хотят назначить новым министром обороны страны, с должности главы Фонда госимущества, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины и назначении главы Фонда госимущества Рустема Умерова на его должность. Во вторник депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент поддержал увольнение Резникова с должности министра обороны Украины."Парламент поддержал увольнение с должности председателя фонда госимущества Украины Рустема Умерова. За – 302. Ждем сегодня внесения предложения от президента назначить его министра обороны Украины, а завтра голосование", - написал Железняк.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, рустем умеров, верховная рада украины