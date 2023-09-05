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Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны

Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023

Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны

Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T16:50

2023-09-05T16:50

2023-09-05T16:50

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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента. "Назначить Умерова Рустема Энверовича на должность министра обороны Украины", - говорится в документе. Об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230904/minoborony-1894183003.html

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в мире, сша, россия, украина, рустем умеров, владимир зеленский, алексей резников, верховная рада украины, меджлис крымскотатарского народа