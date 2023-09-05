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Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023
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16:50 05.09.2023
https://ria.ru/20230905/umerov-1894338927.html
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны - РИА Новости, 05.09.2023
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны
Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T16:50
2023-09-05T16:50
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова. Соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента. "Назначить Умерова Рустема Энверовича на должность министра обороны Украины", - говорится в документе. Об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе. Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.* Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, сша, россия, украина, рустем умеров, владимир зеленский, алексей резников, верховная рада украины, меджлис крымскотатарского народа
В мире, США, Россия, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Верховная Рада Украины, Меджлис крымскотатарского народа
Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост министра обороны

Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на пост главы МО вместо Резникова

© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/PoolРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Sergei Kholodilin/BelTA/Pool
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду кандидатуру экс-главы Фонда госимущества Рустема Умерова на пост министра обороны Украины вместо отправленного в отставку Алексея Резникова.
Соответствующий законопроект опубликован на сайте украинского парламента.
"Назначить Умерова Рустема Энверовича на должность министра обороны Украины", - говорится в документе.
Об отставке Резникова с поста министра обороны Украины и назначении Умерова на его место Зеленский заявил на прошлой неделе.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США, финансист по образованию. В 2019 году был избран депутатом украинского парламента. Спустя два года был награжден орденом "За заслуги" III степени. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. Является советником Мустафы Джемилева, первого председателя организации "Меджлис крымскотатарского народа"*.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с министром иностранных дел Турции Хакан Фиданом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Шойгу прокомментировал назначение Умерова главой Минобороны Украины
4 сентября, 20:12
 
В миреСШАРоссияУкраинаРустем УмеровВладимир ЗеленскийАлексей РезниковВерховная Рада УкраиныМеджлис крымскотатарского народа
 
 
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