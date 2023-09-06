https://ria.ru/20230906/psikhologi-1894427656.html

МЧС подготовило курс обучения психологов для работы с участниками СВО

МЧС подготовило курс обучения психологов для работы с участниками СВО - РИА Новости, 06.09.2023

МЧС подготовило курс обучения психологов для работы с участниками СВО

Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России и национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" разработали уникальную программу РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T02:50

2023-09-06T02:50

2023-09-06T02:50

общество

россия

юлия шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России и национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" разработали уникальную программу обучения психологов для работы с участниками специальной военной операции и их семьями, рассказали РИА Новости в пресс-службе ЦЭПП. "Новый образовательный проект "Теория и практика психологической помощи при последствиях травматического и хронического стресса" разработан ведущими учреждениями в своих областях – ФГБУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России" и национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что проект предназначен для успешного решения задачи сохранения, поддержания и восстановления психического здоровья и психологического благополучия участников специальной военной операции и членов их семей. "Тема работы с последствиями травматического стресса очень сложная и деликатная. Специалистам нужно уметь с этим работать, поэтому наш проект рассчитан прежде всего на подготовку психологов. Однако целевой аудиторией проекта являются не только профессиональные психологи, но и специалисты помогающих профессий: социальные и медицинские работники, добровольцы-волонтеры и сотрудники органов администрации и госструктур", - приводит пресс-служба слова инициатора и автора новой программы директора ЦЭПП Юлии Шойгу. Преимуществами программ нового образовательного проекта являются удобный формат обучения, доступ к электронным ресурсам и библиотекам НИУ ВШЭ и ЦЭПП МЧС России. А реализация проекта на базе ВШЭ дает возможность сочетать инновационные технологии в обучении с академическим подходом и использования научно-исследовательской базы университета. Собеседник агентства добавил, что в программу обучения войдут модули "Работа психолога с состояниями, возникшими вследствие травматического стресса", "Оказание психологической помощи при острых стрессовых реакциях", "Основные аспекты психологической помощи при проявлениях расстройства адаптации", "Кризисное дистанционное консультирование", "Психологическая помощь при переживаниях утраты", а также "Психологическая помощь детям при хроническом и травматическом стрессе". Обучение будет проходить в заочной, гибридной и очной форме. Лекторами станут ведущие специалисты психологической службы МЧС России, имеющие огромный практический опыт. Именно этим обусловлен акцент на практические занятия. "Весь материал новой программы верифицирован с точки зрения современных достижений науки и практики, а также действующих нормативных и методических материалов, а объединение богатого опыта психологической службы МЧС России и современных образовательных технологий НИУ ВШЭ гарантируют качественный результат", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230801/psikholog-1887542768.html

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861762718.html

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общество, россия, юлия шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), здоровье - общество