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Агроном призвал не есть зеленые помидоры - РИА Новости, 06.09.2023
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02:10 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pomidory-1894423470.html
Агроном призвал не есть зеленые помидоры
Агроном призвал не есть зеленые помидоры - РИА Новости, 06.09.2023
Агроном призвал не есть зеленые помидоры
Зеленые помидоры содержат ядовитое вещество, поэтому употреблять их в пищу опасно, предупредил агроном Владимир Викулов. В интервью радио Sputnik он дал совет,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T02:10
2023-09-06T02:10
общество
владимир викулов
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зеленые помидоры содержат ядовитое вещество, поэтому употреблять их в пищу опасно, предупредил агроном Владимир Викулов. В интервью радио Sputnik он дал совет, как ускорить созревание томатов в домашних условиях.С понижением ночной температуры воздуха некоторые сельскохозяйственные культуры начинают болеть, в частности, это относится к томатам, сказал Викулов. Чтобы защитить растения, их можно обработать химикатами, но многие огородники не хотят этого делать и собирают помидоры недозрелыми, отметил он. По словам агронома, употребление таких плодов может стать причиной серьезного отравления."Зеленые томаты содержат соланин – алкалоид, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести существенный вред здоровью. Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зеленый помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство, а несколько таких плодов приведут к серьезному отравлению", – предостерег Викулов.Эксперт рекомендует поместить зеленые помидоры в одну тару со спелыми овощами или фруктами, чтобы они быстрее созрели и стали безопасными для здоровья."Томат – культура, которая хорошо дозревает. Если плод сформировался, набрал определенную массу, он легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях: в сухости, тепле, при достатке света. Есть разные способы этого добиться. Например, поместить помидоры в пакет с уже зрелыми плодами, даже с фруктами, в частности, с бананами, которые выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание", – уточнил Викулов.Другой способ сделать недозревшие томаты пригодными для еды – кулинарная обработка, продолжил он."При засолке и мариновании соланин в значительной степени разрушается. Но это все равно будут продукты разового потребления в небольших количествах", – пояснил Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20230117/pomidory-1845519004.html
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общество, владимир викулов, здоровье - общество
Общество, Владимир Викулов, Здоровье - Общество
Агроном призвал не есть зеленые помидоры

Агроном Викулов заявил, что зеленые помидоры содержат ядовитое вещество

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Зеленые помидоры содержат ядовитое вещество, поэтому употреблять их в пищу опасно, предупредил агроном Владимир Викулов. В интервью радио Sputnik он дал совет, как ускорить созревание томатов в домашних условиях.
С понижением ночной температуры воздуха некоторые сельскохозяйственные культуры начинают болеть, в частности, это относится к томатам, сказал Викулов. Чтобы защитить растения, их можно обработать химикатами, но многие огородники не хотят этого делать и собирают помидоры недозрелыми, отметил он. По словам агронома, употребление таких плодов может стать причиной серьезного отравления.
«
"Зеленые томаты содержат соланин – алкалоид, который ядовит и в определенной концентрации способен нанести существенный вред здоровью. Если взрослый мужчина в расцвете сил может съесть зеленый помидор, то у детей, людей после болезни или пожилых это может вызвать расстройство, а несколько таких плодов приведут к серьезному отравлению", – предостерег Викулов.
Эксперт рекомендует поместить зеленые помидоры в одну тару со спелыми овощами или фруктами, чтобы они быстрее созрели и стали безопасными для здоровья.
"Томат – культура, которая хорошо дозревает. Если плод сформировался, набрал определенную массу, он легко доходит до состояния зрелости в комнатных условиях: в сухости, тепле, при достатке света. Есть разные способы этого добиться. Например, поместить помидоры в пакет с уже зрелыми плодами, даже с фруктами, в частности, с бананами, которые выделяют этилен – газ, ускоряющий созревание", – уточнил Викулов.
Другой способ сделать недозревшие томаты пригодными для еды – кулинарная обработка, продолжил он.
"При засолке и мариновании соланин в значительной степени разрушается. Но это все равно будут продукты разового потребления в небольших количествах", – пояснил Владимир Викулов в интервью радио Sputnik.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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17 января, 15:56
 
ОбществоВладимир ВикуловЗдоровье - Общество
 
 
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