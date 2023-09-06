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Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет - РИА Новости, 06.09.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:33 06.09.2023 (обновлено: 17:20 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/dalay-lama-1894550655.html
Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет
Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет - РИА Новости, 06.09.2023
Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет
Далай-лама XIV рассказал на учениях для буддистов в Индии, что он намерен дожить до 110 лет. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:33
2023-09-06T17:20
религия
тибет
россия
монголия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
индия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Далай-лама XIV рассказал на учениях для буддистов в Индии, что он намерен дожить до 110 лет. &quot;Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет, сейчас мне 88, я надеюсь, что смогу прожить еще 10 -15 лет для того чтобы служить учению Будды Шакьямуни, я думаю что у меня есть такая сила, такая способность... Я надеюсь, что еще несколько десятков лет смогу служить учению Будды, я сделал такое для себя намерение&quot;, - сказал Далай-лама на учениях для буддистов в главном тибетском храме Дхарамсалы в среду, видеотрансляция учений велась на официальном сайте Далай-ламы.Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы гелуг, главой которой и является Далай-лама.Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России.
https://ria.ru/20230708/dalay-lama-1882952533.html
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тибет, россия, монголия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), индия
Религия, Тибет, Россия, Монголия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо), Индия
Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет

Далай-лама XIV рассказал на учениях для буддистов, что намерен дожить до 110 лет

© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
Далай-лама. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Далай-лама XIV рассказал на учениях для буддистов в Индии, что он намерен дожить до 110 лет.
«

"Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет, сейчас мне 88, я надеюсь, что смогу прожить еще 10 -15 лет для того чтобы служить учению Будды Шакьямуни, я думаю что у меня есть такая сила, такая способность... Я надеюсь, что еще несколько десятков лет смогу служить учению Будды, я сделал такое для себя намерение", - сказал Далай-лама на учениях для буддистов в главном тибетском храме Дхарамсалы в среду, видеотрансляция учений велась на официальном сайте Далай-ламы.

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8 июля, 12:05
Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России.
Далай-лама и Леди Гагу перед пресс-конференцией в Индианаполисе - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Далай-лама рассказал, как сохранить молодость
4 мая, 11:51
 
РелигияТибетРоссияМонголияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Индия
 
 
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