Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет
Далай-лама XIV рассказал на учениях для буддистов, что намерен дожить до 110 лет
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"Далай-лама
© Фото : Павел Платонов/ Предоставлено фондом "Сохраним Тибет"
Далай-лама. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Далай-лама XIV рассказал на учениях для буддистов в Индии, что он намерен дожить до 110 лет.
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"Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет, сейчас мне 88, я надеюсь, что смогу прожить еще 10 -15 лет для того чтобы служить учению Будды Шакьямуни, я думаю что у меня есть такая сила, такая способность... Я надеюсь, что еще несколько десятков лет смогу служить учению Будды, я сделал такое для себя намерение", - сказал Далай-лама на учениях для буддистов в главном тибетском храме Дхарамсалы в среду, видеотрансляция учений велась на официальном сайте Далай-ламы.
Буддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей. Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы гелуг, главой которой и является Далай-лама.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден бежать в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия Далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он ежегодно проводит учения для буддистов из разных стран, в том числе из России.