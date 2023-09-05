https://ria.ru/20230905/sammit-1894227435.html
СМИ: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20
СМИ: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20 - РИА Новости, 05.09.2023
СМИ: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20
Евросоюз планирует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы установить РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T09:35
2023-09-05T09:35
2023-09-05T14:55
в мире
россия
китай
евросоюз
большая двадцатка
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Евросоюз планирует воспользоваться отсутствием президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 в Индии, чтобы установить контакт со странами Глобального Юга в ходе встреч с африканскими лидерами на полях мероприятия, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к саммиту. "Поскольку лидеры Китая и России не участвуют в двухдневной встрече в Нью-Дели, ЕС хочет воспользоваться моментом", — заявили источники. По их словам, ЕС стремится показать, что он серьезно относится к пересмотру своего партнерства с Африкой, несмотря на тяжелое наследие колониализма.По данным источников, среди тех, кто должен принять участие во встречах, значатся глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и канцлер ФРГ Олаф Шольц. С африканской стороны в число участников войдут представители ЮАР, а также Египта, Нигерии и Коморских Островов — нынешнего председателя Африканского союза. Как сообщает Bloomberg, на повестке встреч среди прочего будут стоять такие темы, как возможные последствия приостановки зерновой сделки, усилия по реформированию глобальной финансовой архитектуры, улучшение условий для частных инвестиций и инфраструктурных проектов в Африке, а также ситуация в Сахельском регионе. По данным агентства, Шольц также хочет воспользоваться встречей для подготовки международной конференции, которая состоится в Берлине 20 ноября, на ней европейские и африканские лидеры хотят продвигать инициативу, направленную на улучшение условий для устойчивых инвестиций частного сектора в африканские страны, в том числе в инфраструктуру. Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Китай — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230827/afrika-1892520960.html
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в мире, россия, китай, евросоюз, большая двадцатка, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, Евросоюз, Большая двадцатка, Си Цзиньпин, Владимир Путин
СМИ: ЕС воспользуется отсутствием лидеров России и Китая на саммите G20
Bloomberg: ЕС воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20