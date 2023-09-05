https://ria.ru/20230905/ispaniya-1894302050.html

Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве

Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве - РИА Новости, 05.09.2023

Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве

По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр. РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T15:11

2023-09-05T15:11

2023-09-05T15:19

туризм

туризм

новости - туризм

испания

москва

санкт-петербург

ассоциация туроператоров россии (атор)

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795718278_0:200:2932:1849_1920x0_80_0_0_116a46457b710ab990d2210ed1a035d9.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр.О причинах отказа принимать документы в генконсульстве в Санкт-Петербурге информации на сайте нет.В прошлом году именно Испания выдавала россиянам шенген чаще всего, сообщал АТОР в мае. Тогда консульства в Москве и Санкт-Петербурге оформили туристам около 155 тысяч разрешений на въезд, отказы получили 5,2 процента заявителей.

https://ria.ru/20230802/ispaniya-1887802324.html

испания

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, испания, москва, санкт-петербург, ассоциация туроператоров россии (атор), визы