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Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве - РИА Новости, 05.09.2023
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Туризм
 
15:11 05.09.2023 (обновлено: 15:19 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/ispaniya-1894302050.html
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве - РИА Новости, 05.09.2023
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве
По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:11
2023-09-05T15:19
туризм
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новости - туризм
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визы
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр.О причинах отказа принимать документы в генконсульстве в Санкт-Петербурге информации на сайте нет.В прошлом году именно Испания выдавала россиянам шенген чаще всего, сообщал АТОР в мае. Тогда консульства в Москве и Санкт-Петербурге оформили туристам около 155 тысяч разрешений на въезд, отказы получили 5,2 процента заявителей.
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Испания, Москва, Санкт-Петербург, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве

Визовый центр Испании уведомил, что заявителей принимают теперь только в Москве

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБарселона
Барселона - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр.
О причинах отказа принимать документы в генконсульстве в Санкт-Петербурге информации на сайте нет.
В прошлом году именно Испания выдавала россиянам шенген чаще всего, сообщал АТОР в мае.
Тогда консульства в Москве и Санкт-Петербурге оформили туристам около 155 тысяч разрешений на въезд, отказы получили 5,2 процента заявителей.
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