https://ria.ru/20230905/ispaniya-1894302050.html
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве - РИА Новости, 05.09.2023
Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве
По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр. РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T15:11
2023-09-05T15:11
2023-09-05T15:19
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. По техническим причинам подать заявление на визу в Испанию сейчас можно только в Москве, сообщает визовый центр.О причинах отказа принимать документы в генконсульстве в Санкт-Петербурге информации на сайте нет.В прошлом году именно Испания выдавала россиянам шенген чаще всего, сообщал АТОР в мае. Тогда консульства в Москве и Санкт-Петербурге оформили туристам около 155 тысяч разрешений на въезд, отказы получили 5,2 процента заявителей.
https://ria.ru/20230802/ispaniya-1887802324.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Заявления на испанскую визу теперь принимаются только в Москве
Визовый центр Испании уведомил, что заявителей принимают теперь только в Москве