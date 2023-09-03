https://ria.ru/20230903/vatikan-1893753326.html

"Сложные закулисные игры". На что решился Ватикан

"Сложные закулисные игры". На что решился Ватикан - РИА Новости, 03.09.2023

"Сложные закулисные игры". На что решился Ватикан

Суд в США закрыл дело бывшего кардинала, обвиняемого в педофилии. Основание — состояние здоровья. Жертвы в полной растерянности: спрашивать теперь не с кого... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T08:00

2023-09-03T08:00

2023-09-03T08:04

религия

ватикан

лион

нью-джерси

франциск (хорхе марио бергольо)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Суд в США закрыл дело бывшего кардинала, обвиняемого в педофилии. Основание — состояние здоровья. Жертвы в полной растерянности: спрашивать теперь не с кого. Как растлители в рясах уходят от ответственности — в материале РИА Новости.Блаженное беспамятствоГипертония, хроническая болезнь почек, сердечная недостаточность, атеросклероз сосудов, мерцательная аритмия и масса других сопутствующих заболеваний. И, как вишенка на торте, — деменция. Такой букет заболеваний диагностировали американские врачи у бывшего кардинала Теодора Маккаррика.Именно это стало основанием для прекращения процесса над 93-летним экс-иерархом, которого обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним.В разное время Маккаррик занимал должности епископа Нью-Джерси, архиепископа Ньюарка и Вашингтона. В начале 2000-х, став кардиналом, даже участвовал в конклаве — собрании, на котором выбирают папу римского. А в 2006-м в 75 лет ушел в отставку.Скандал вокруг его имени разгорелся лишь десять лет спустя. Летом 2017-го газета New York Times, основываясь на рассказах предполагаемых жертв, провела расследование. Выяснилось, что за период с 1970 по 1980-й высокопоставленный клирик приставал к детям в возрасте от десяти до четырнадцати лет.Вслед за этим собственную проверку провел Ватикан и пришел к таким же выводам. Результаты передали американской полиции. Маккаррика отстранили от служения, а в 2018-м папа Франциск лишил его сана — беспрецедентный случай в современной истории католической церкви.Пять жертв после огласки в СМИ подали гражданские иски в суд, не побоявшись назвать свои имена. Среди них был и 64-летний Джеймс Грейн. Общественности он рассказал лишь об одном инциденте: в 1974-м, незадолго до очередного повышения, Маккаррик приставал к нему на берегу Женевского озера (штат Висконсин).Но, как утверждает Грейн, это была далеко не единственная "вольность" со стороны слуги Божьего: Маккаррик не стыдился распускать руки даже во время исповеди. Говорить об этом пострадавший не решался, поскольку на протяжении многих лет получал от священника угрозы в свой адрес.По иронии судьбы после признания экс-кардинала недееспособным дело Грейна закрыли первым. Остальные четыре иска, по-видимому, ожидает та же судьба.Американская независимая компания BishopAccountability, отслеживающая случаи сексуального насилия в Католической церкви, раскритиковала прекращение дела. "Хищник уклонился от ответственности и, возможно, избежал позора, но на религиозной организации (католической церкви. — Прим. ред.) пятно позора осталось", — заявила соруководитель компании Энн Баретт Дойл.Сухие фактыДело Маккаррика стало громким, но далеко не единственным. О сексуальном насилии над детьми в самой многочисленной христианской конфессии в мире (более миллиарда последователей) открыто заговорили в начале нулевых.Газета Boston Globe обнародовала историю о массовых домогательствах в архиепархии Бостона. На момент публикации было около ста разоблаченных священников. Позже оказалось, что их втрое больше.Под давлением общественности Организация католических епископов США заказала в 2004-м масштабное исследование — статистику по священникам-педофилам за период с 1950 по 2002-й. В итоге — сухие и ужасающие факты: за 50 с лишним лет почти пять тысяч священнослужителей оказались растлителями, на чьем счету более десяти тысяч искалеченных жизней.Пятиминутку честности два года назад провели и немецкие католики. В отчете Конференции епископов Германии сообщалось о 3677 жертвах. Но, по мнению экспертов, это лишь верхушка айсберга. Фактический лидер немецкого духовенства кардинал Рейнхард Маркс решил не дожидаться официального осуждения и вскоре подал в отставку.Похожие цифры пришли из других европейских стран: в Испании за прошедшие десятилетия — 1237 инцидентов; в Португалии — 4815; в Италии — 2900.Но пожалуй, настоящей сенсацией стали данные, озвученные в 2021-м во Франции. Со второй половины XX века от насилия со стороны духовенства пострадало 216 тысяч детей. И это лишь те, кто жив до сих пор.Независимая комиссия выяснила: из 115 тысяч священников, служивших в церкви в последние 70 лет, более трех процентов причастны к педофилии. И это, уверены расследователи, заниженные цифры. Вполне возможно, и преступников, и пострадавших гораздо больше.В целях борьбы с поразившим церковь недугом нынешний понтифик Франциск обязал все духовенство незамедлительно сообщать о любых случаях педофилии. Кроме того, заработал специальный суд, который занимается исключительно преступлениями на сексуальной почве.Вдобавок изменился статус проступков в канонической системе: с простого "правонарушения клирика" их повысили до "преступления против жизни человека".Главное — вовремя умеретьСогласно заявлениям бывшего официального представителя Святого Престола при ООН кардинала Сильвано Марии Томази, каждые десять лет Ватикан расследует приблизительно две-три тысячи случаев педофилии среди католического духовенства.Однако лишь малая часть доходит до гражданских судов. И даже в руках светского правосудия у преступников есть шансы избежать наказания. Во-первых, не все доживают до начала процесса.В 1997-м суд готовился вынести вердикт по делу отца Брендана Смита. Ирландский католический священник за 40 лет растлил почти 150 детей. Однако Фемида так и не успела занести над ним меч — Смит умер от сердечного приступа за месяц до оглашения приговора.Во-вторых, в некоторых странах предусмотрен срок давности на подачу иска о сексуальном преступлении. Так было, например, в случае с бывшим приходским священником французского Лиона Бернаром Прейном.В 2016-м восемь человек обвинили его в домогательствах. Прокуратура взялась за расследование, но спустя полгода закрыла дело. Все описанные инциденты произошли в 1970-х. Активистам удалось добиться повторного разбирательства.Но к ответу призвали уже не отца Бернара, а его начальство — архиепископа Лиона Филиппа Барбарена — за сокрытие фактов педофилии в епархии.Наконец, подобные разбирательства могут стать для гражданских судей настоящей головоломкой. Уж слишком деликатен предмет спора, а доказательства зачастую косвенные.Так, в 2002-м в домогательствах к 12-летнему мальчику был обвинен казначей Ватикана австралийский кардинал Джордж Пелл. Вину он не признал. Десять лет Святой Престол пытался не выносить сор из избы и разобраться самостоятельно.Но в конце 2012-го все же пришлось обратиться за помощью к светским властям. Специальная Королевская комиссия, а затем и суд присяжных признали кардинала виновным. И в 2019-м отправили в тюрьму. Но уже через год выпустили — высшая инстанция пересмотрела дело, указав на ряд недочетов, допущенных присяжными. Пелл теперь на свободе, повторно инкриминировать насилие над несовершеннолетним ему не могут. Истец же настаивает, что окончательное решение было ошибочным.Ватиканист Алексей Юдин отмечает: споры о том, как найти выход из ситуации и побороть "недуг", идут уже давно. Некоторые предлагают в качестве панацеи отменить целибат (обет безбрачия). Но вряд ли это решит проблему. Ведь тормозом в расследовании становятся сами педофилы: их влияние сильно на всех уровнях иерархии — от самых верхов до конкретных приходов. И настоящие масштабы пагубного явления еще предстоит оценить.

https://ria.ru/20221029/khristos-1827640421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, лион, нью-джерси, франциск (хорхе марио бергольо), аналитика - религия и мировоззрение