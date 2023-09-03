https://ria.ru/20230903/tritiy-1893890007.html

Океанолог рассказал об опасности даже малой концентрации трития

Океанолог рассказал об опасности даже малой концентрации трития - РИА Новости, 03.09.2023

Океанолог рассказал об опасности даже малой концентрации трития

Ученые пока не могут дать ответ, какое влияние на организм может оказать употребление малых доз трития в течение многих лет, при этом известно, что риск... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T03:05

2023-09-03T03:05

2023-09-03T06:29

россия

япония

фукусима-1

магатэ

мгу имени м. в. ломоносова

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880034159_231:0:3872:2048_1920x0_80_0_0_d7747da99a77392de232f9cfa9c54078.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ученые пока не могут дать ответ, какое влияние на организм может оказать употребление малых доз трития в течение многих лет, при этом известно, что риск заболевания раком возрастает более чем в пять раз даже при низкой концентрации трития в воде, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Ранее компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" впервые с начала сброса прошедшей очистку низкорадиоактивной воды зафиксировала наличие трития в морской воде на северо-восточной границе примыкающего к станции порта. Концентрация составила 10 беккерелей на литр. "Риск заболевания раком при употреблении воды даже с низкой концентрацией трития возрастает", - сказал Мухаметов. По словам эксперта, к такому выводу пришли американские ученые Дэвид Кохер и Оуэн Хоффман из Центра анализа рисков. Результаты их исследования показали, что средний риск заболевания раком кожи для обоих полов при поступлении трития в питьевую воду на уровне предельно допустимой концентрации (в США - 740 беккерелей на литр) в течение средней продолжительности жизни (80 лет у женщин и 75 у мужчин) составляет 0,0003. При этом риск возникновения рака в течение всей жизни при ежедневном потреблении 2 литров питьевой воды в течение средней продолжительности жизни без учета трития и случаев заболевания раком кожи составляет 0,000056. Таким образом, риск повышается более чем в пять раз. Мухаметов также отметил, что предельно допустимые концентрации трития в питьевой воде существенно отличаются в разных странах. По данным сайта Канадской комиссии по ядерной безопасности, в Австралии установлен лимит в 76 тысяч 103 беккерелей на литр воды, в Финляндии – 30 тысяч, в Швейцарии – 10 тысяч, в России – 7 тысяч 700, в Канаде – 7 тысяч. "Такой разброс от того, что ученые не знают точно, насколько это опасно. Понятно, что если ввести дозу, которая в тысячу раз больше, порядка 40 миллионов беккерелей на литр, то человек умрет в течение примерно пяти дней. Но никто не наблюдал влияние трития на человека в течение его жизни, если он будет получать малые дозы в организм. Просто не успели это все проанализировать, да и кто будет ставить опыты на человеке", - пояснил эксперт. С 24 августа Япония начала сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива. Вода проходит предварительную очистку в системе ALPS, вследствие чего радиоактивность более 60 видов радионуклидов снижается до параметров ниже нормы. Исключение составляет тритий. Перед тем, как сбросить воду в океан, ее предварительно разбавляют морской водой, доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Сброс этой воды в океан займет 30 лет. МАГАТЭ заявило, что эти планы полностью соответствуют международным стандартам, однако в самой Японии сильны опасения, что это может повредить имиджу японской сельскохозяйственной и рыбопромышленной продукции. Россия и Китай также выразили озабоченность в связи с решением японских властей. Китай полностью запретил импорт японских морепродуктов.

https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html

https://ria.ru/20230901/izvinenie-1893547855.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, фукусима-1, магатэ, мгу имени м. в. ломоносова, общество, здоровье - общество