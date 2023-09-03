https://ria.ru/20230903/lekarstva-1893922708.html

В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС

В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС - РИА Новости, 03.09.2023

В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:09

2023-09-03T13:09

2023-09-03T13:09

здоровье - общество

россия

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования, такой проект планируется внести в осеннюю сессию. Планируется, что законопроект о лекарственном страховании будет внесён в Госдуму в рамках осенней сессии. "Законопроект предусматривает решение накопившихся проблем путём введения системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования. Полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным категориям граждан должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы", — сказал Чернышов. Он отметил, что поправки в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании" позволят обеспечить необходимыми лекарственными препаратами всех нуждающихся в них россиян. Как пояснил Чернышов, в настоящее время согласно действующему законодательству право на получение бесплатных лекарств в России имеют федеральные и региональные льготники. Первые — инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории — могут получить лекарства за счёт федерального бюджета только в соответствии с ежегодно утверждаемым списком. По словам вице-спикера ГД, к региональным льготникам относятся люди, имеющие некоторые хронические заболевания. Для них списочные лекарства закупаются за счёт региональных бюджетов, исходя из локальных правовых актов и возможностей бюджета. "К федеральным и региональным льготникам относится только 19% населения страны. Таким образом большую часть лекарств граждане России — в том числе люди с низким доходом, пенсионеры — покупают за свой счёт", — добавил Чернышов. По его данным, за первые шесть месяцев 2023 года россияне потратили на лекарства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства 6,3 миллиарда рублей. Средний чек в аптеках в 2023 году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах, 48% ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% — покупают только самые необходимые препараты. Расходы на лекарства у каждого третьего россиянина составляют ежемесячно более 2 тысяч рублей, пояснил депутат. "Продажа медикаментов в рамках лекарственного страхования должен происходить исключительно по рецептурному назначению врача", - подчеркнул депутат. При этом компенсация затрат, как считает депутат, на покупку препарата должна осуществляться за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования по государственной оценке: то есть бюджет будет возмещать стоимость того препарата, который будет признан министерством здравоохранения РФ оптимальным по соотношению "цена-качество".

https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html

https://ria.ru/20230815/vich-1889610440.html

https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр