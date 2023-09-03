https://ria.ru/20230903/lekarstva-1893922708.html
В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС - РИА Новости, 03.09.2023
В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:09
2023-09-03T13:09
2023-09-03T13:09
здоровье - общество
россия
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования, такой проект планируется внести в осеннюю сессию. Планируется, что законопроект о лекарственном страховании будет внесён в Госдуму в рамках осенней сессии. "Законопроект предусматривает решение накопившихся проблем путём введения системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования. Полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным категориям граждан должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы", — сказал Чернышов. Он отметил, что поправки в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании" позволят обеспечить необходимыми лекарственными препаратами всех нуждающихся в них россиян. Как пояснил Чернышов, в настоящее время согласно действующему законодательству право на получение бесплатных лекарств в России имеют федеральные и региональные льготники. Первые — инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории — могут получить лекарства за счёт федерального бюджета только в соответствии с ежегодно утверждаемым списком. По словам вице-спикера ГД, к региональным льготникам относятся люди, имеющие некоторые хронические заболевания. Для них списочные лекарства закупаются за счёт региональных бюджетов, исходя из локальных правовых актов и возможностей бюджета. "К федеральным и региональным льготникам относится только 19% населения страны. Таким образом большую часть лекарств граждане России — в том числе люди с низким доходом, пенсионеры — покупают за свой счёт", — добавил Чернышов. По его данным, за первые шесть месяцев 2023 года россияне потратили на лекарства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства 6,3 миллиарда рублей. Средний чек в аптеках в 2023 году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах, 48% ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% — покупают только самые необходимые препараты. Расходы на лекарства у каждого третьего россиянина составляют ежемесячно более 2 тысяч рублей, пояснил депутат. "Продажа медикаментов в рамках лекарственного страхования должен происходить исключительно по рецептурному назначению врача", - подчеркнул депутат. При этом компенсация затрат, как считает депутат, на покупку препарата должна осуществляться за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования по государственной оценке: то есть бюджет будет возмещать стоимость того препарата, который будет признан министерством здравоохранения РФ оптимальным по соотношению "цена-качество".
https://ria.ru/20230813/lekarstva-1889759341.html
https://ria.ru/20230815/vich-1889610440.html
https://ria.ru/20230407/lekarstva-1863850209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Здоровье - Общество, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесут законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
Вице-спикер ГД Чернышов подготовил законопроект о бесплатных лекарствах по ОМС
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов сообщил РИА Новости о разработке законопроекта по введению системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования, такой проект планируется внести в осеннюю сессию.
Планируется, что законопроект о лекарственном страховании будет внесён в Госдуму в рамках осенней сессии.
В России расширяется перечень жизненно необходимых лекарств
"Законопроект предусматривает решение накопившихся проблем путём введения системы обязательного лекарственного страхования для граждан России, встроенной в систему обязательного медицинского страхования. Полностью бесплатно лекарства должны получать люди с низкими доходами, безработные, пенсионеры, несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями. Остальным категориям граждан должна предоставляться скидка, размер которой зависит от группы лекарственного препарата или прав на льготы", — сказал Чернышов.
Он отметил, что поправки в Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании" позволят обеспечить необходимыми лекарственными препаратами всех нуждающихся в них россиян.
Как пояснил Чернышов, в настоящее время согласно действующему законодательству право на получение бесплатных лекарств в России имеют федеральные и региональные льготники. Первые — инвалиды, ветераны, Герои России и другие категории — могут получить лекарства за счёт федерального бюджета только в соответствии с ежегодно утверждаемым списком.
По словам вице-спикера ГД, к региональным льготникам относятся люди, имеющие некоторые хронические заболевания. Для них списочные лекарства закупаются за счёт региональных бюджетов, исходя из локальных правовых актов и возможностей бюджета.
"Иначе будет эпидемия". С чем столкнулись сотни тысяч россиян
"К федеральным и региональным льготникам относится только 19% населения страны. Таким образом большую часть лекарств граждане России — в том числе люди с низким доходом, пенсионеры — покупают за свой счёт", — добавил Чернышов.
По его данным, за первые шесть месяцев 2023 года россияне потратили на лекарства, медицинские изделия, дезинфицирующие средства 6,3 миллиарда рублей. Средний чек в аптеках в 2023 году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. При этом почти две трети россиян (68%) стараются экономить на лекарствах, 48% ищут более доступные и выгодные аналоги и дженерики, а 20% — покупают только самые необходимые препараты. Расходы на лекарства у каждого третьего россиянина составляют ежемесячно более 2 тысяч рублей, пояснил депутат.
"Продажа медикаментов в рамках лекарственного страхования должен происходить исключительно по рецептурному назначению врача", - подчеркнул депутат.
При этом компенсация затрат, как считает депутат, на покупку препарата должна осуществляться за счёт средств Фонда обязательного медицинского страхования по государственной оценке: то есть бюджет будет возмещать стоимость того препарата, который будет признан министерством здравоохранения РФ оптимальным по соотношению "цена-качество".
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