https://ria.ru/20230902/yavka-1893868793.html

Явка на выборах в Народный совет ДНР составила 24,61 процента за три дня

Явка на выборах в Народный совет ДНР составила 24,61 процента за три дня - РИА Новости, 02.09.2023

Явка на выборах в Народный совет ДНР составила 24,61 процента за три дня

Явка по выборам Народного совета ДНР за три дня досрочного голосования составила 24,61%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T19:49

2023-09-02T19:49

2023-09-02T19:50

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россия

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единый день голосования в россии

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Явка по выборам Народного совета ДНР за три дня досрочного голосования составила 24,61%, заявил глава избиркома Владимир Высоцкий. "Сегодня явка по выборам в Народный совет республики 24,61 процента. А на голосовании на выборах в горсовет Донецка составила 27,38 процента", - заявил Высоцкий на брифинге. Он отметил, что в эту явку включаются и цифры по голосованию на экстерриториальных участках. Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, они впервые проходят по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые изберут муниципальные и городские органы самоуправления. Будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди". На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов. Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков.

https://ria.ru/20230902/golosovanie-1893857025.html

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донецк

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