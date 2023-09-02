https://ria.ru/20230902/puteshestviya-1893697319.html

Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето

Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето - РИА Новости, 02.09.2023

Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето

Эксперты рассказали, как провели лето российские туристы, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-02T02:09

2023-09-02T02:09

2023-09-02T02:09

туризм

туризм

новости - туризм

каспийское море

сочи

анапа

отдых в россии

казань

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как провели лето российские туристы, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали данные бронирований за июнь, июль, август и выяснили, что 68 процентов заказов сделали поклонники пляжного отдыха. Они ездили на Черное, Балтийское и Каспийское море. Спрос на размещение в Сочи превысил показатели лета прошлого года на пять процентов, в Анапе — на 26 процентов.Аналитики отмечают, что среди отдыхающих на российском побережье стало больше семейных туристов, которые раньше ездили за границу. При этом самыми востребованными были гостиницы, работающие на "все включено": их загрузка приближалась к 100 процентам. Кроме того, существенная часть отпускников сменила привычный формат отдыха в больших отелях на размещение в апартаментах рядом с курортной инфраструктурой.Каждый пятый пользователь летом отправился на лечебные курорты — Минводы, Белокуриху, также клиенты активно бронировали санатории Подмосковья и Белоруссии, отмечают эксперты. За год число желающих провести отпуск именно так выросло на 17 процентов, причем контингент молодеет: растет число отдыхающих в возрасте от 35 до 50 лет, пар без детей. Кроме того, загрузка здравниц достигает 90 процентов, причем почти круглый год. Наибольшим спросом пользуются детокс-процедуры и программы снижения веса.В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы восемь процентов туристов. Наиболее востребованные объекты — рядом с водоемами и те, где есть бассейны и хороший спа-комплекс. Растет интерес к экоотелям и глэмпингам. Путешествующие по своей или соседней области, как правило, совмещают сити-туры и отдых на природе, визиты в усадьбы, отмечают аналитики. А еще загородные объекты часто выбирают участники тематических туров — астрономических, ретрит-программ. Туда же вывозят сотрудников крупные корпорации.Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5 и 0,5 процента пользователей соответственно. Чтобы изучить достопримечательности с гидом, значительная часть туристов едет в две столицы и Казань. В походы отдыхающие чаще всего отправляются в Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.Каникулы в детских лагерях выбрал один процент клиентов. Наиболее востребованы те, что расположены на черноморском побережье. Самый большой спрос на тематические смены — языковые, творческие, патриотические и спортивные.

https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html

каспийское море

сочи

анапа

казань

республика алтай

байкал

урал

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, каспийское море, сочи, анапа, отдых в россии, казань, республика алтай, байкал, урал, дети