https://ria.ru/20230902/puteshestviya-1893697319.html
Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето
Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето - РИА Новости, 02.09.2023
Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето
Эксперты рассказали, как провели лето российские туристы, сообщает национальный туроператор "Алеан". РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-02T02:09
2023-09-02T02:09
2023-09-02T02:09
туризм
туризм
новости - туризм
каспийское море
сочи
анапа
отдых в россии
казань
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как провели лето российские туристы, сообщает национальный туроператор "Алеан".Специалисты компании проанализировали данные бронирований за июнь, июль, август и выяснили, что 68 процентов заказов сделали поклонники пляжного отдыха. Они ездили на Черное, Балтийское и Каспийское море. Спрос на размещение в Сочи превысил показатели лета прошлого года на пять процентов, в Анапе — на 26 процентов.Аналитики отмечают, что среди отдыхающих на российском побережье стало больше семейных туристов, которые раньше ездили за границу. При этом самыми востребованными были гостиницы, работающие на "все включено": их загрузка приближалась к 100 процентам. Кроме того, существенная часть отпускников сменила привычный формат отдыха в больших отелях на размещение в апартаментах рядом с курортной инфраструктурой.Каждый пятый пользователь летом отправился на лечебные курорты — Минводы, Белокуриху, также клиенты активно бронировали санатории Подмосковья и Белоруссии, отмечают эксперты. За год число желающих провести отпуск именно так выросло на 17 процентов, причем контингент молодеет: растет число отдыхающих в возрасте от 35 до 50 лет, пар без детей. Кроме того, загрузка здравниц достигает 90 процентов, причем почти круглый год. Наибольшим спросом пользуются детокс-процедуры и программы снижения веса.В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы восемь процентов туристов. Наиболее востребованные объекты — рядом с водоемами и те, где есть бассейны и хороший спа-комплекс. Растет интерес к экоотелям и глэмпингам. Путешествующие по своей или соседней области, как правило, совмещают сити-туры и отдых на природе, визиты в усадьбы, отмечают аналитики. А еще загородные объекты часто выбирают участники тематических туров — астрономических, ретрит-программ. Туда же вывозят сотрудников крупные корпорации.Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5 и 0,5 процента пользователей соответственно. Чтобы изучить достопримечательности с гидом, значительная часть туристов едет в две столицы и Казань. В походы отдыхающие чаще всего отправляются в Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.Каникулы в детских лагерях выбрал один процент клиентов. Наиболее востребованы те, что расположены на черноморском побережье. Самый большой спрос на тематические смены — языковые, творческие, патриотические и спортивные.
https://ria.ru/20230831/yamal-1892956853.html
каспийское море
сочи
анапа
казань
республика алтай
байкал
урал
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, каспийское море, сочи, анапа, отдых в россии, казань, республика алтай, байкал, урал, дети
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Каспийское море, Сочи, Анапа, отдых в России, Казань, Республика Алтай, Байкал, Урал, Дети
Эксперты рассказали, как и где российские туристы провели лето
Эксперты рассказали, что летом две трети туристов провели отпуск на море
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как провели лето российские туристы, сообщает национальный туроператор "Алеан".
Специалисты компании проанализировали данные бронирований за июнь, июль, август и выяснили, что 68 процентов заказов сделали поклонники пляжного отдыха. Они ездили на Черное, Балтийское и Каспийское море
. Спрос на размещение в Сочи
превысил показатели лета прошлого года на пять процентов, в Анапе
— на 26 процентов.
Аналитики отмечают, что среди отдыхающих на российском побережье стало больше семейных туристов, которые раньше ездили за границу. При этом самыми востребованными были гостиницы, работающие на "все включено": их загрузка приближалась к 100 процентам. Кроме того, существенная часть отпускников сменила привычный формат отдыха в больших отелях на размещение в апартаментах рядом с курортной инфраструктурой.
Каждый пятый пользователь летом отправился на лечебные курорты — Минводы, Белокуриху
, также клиенты активно бронировали санатории Подмосковья
и Белоруссии
, отмечают эксперты.
За год число желающих провести отпуск именно так выросло на 17 процентов, причем контингент молодеет: растет число отдыхающих в возрасте от 35 до 50 лет, пар без детей. Кроме того, загрузка здравниц достигает 90 процентов, причем почти круглый год. Наибольшим спросом пользуются детокс-процедуры и программы снижения веса.
В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы восемь процентов туристов. Наиболее востребованные объекты — рядом с водоемами и те, где есть бассейны и хороший спа-комплекс. Растет интерес к экоотелям и глэмпингам. Путешествующие по своей или соседней области, как правило, совмещают сити-туры и отдых на природе, визиты в усадьбы, отмечают аналитики. А еще загородные объекты часто выбирают участники тематических туров — астрономических, ретрит-программ. Туда же вывозят сотрудников крупные корпорации.
Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5 и 0,5 процента пользователей соответственно. Чтобы изучить достопримечательности с гидом, значительная часть туристов едет в две столицы и Казань
. В походы отдыхающие чаще всего отправляются в Карелию, на Алтай, Байкал
и Урал
.
Каникулы в детских лагерях выбрал один процент клиентов. Наиболее востребованы те, что расположены на черноморском побережье. Самый большой спрос на тематические смены — языковые, творческие, патриотические и спортивные.
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