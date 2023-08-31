https://ria.ru/20230831/svyaschennik-1893460937.html

Лишенному сана священнику вынесли приговор по делу о фейках о ВС России

Лишенному сана священнику вынесли приговор по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 31.08.2023

Лишенному сана священнику вынесли приговор по делу о фейках о ВС России

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил лишенного сана священника Иоанна Курмоярова к 3 годам колонии общего режима по обвинению в публичном... РИА Новости, 31.08.2023

2023-08-31T17:40

2023-08-31T17:40

2023-08-31T18:32

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил лишенного сана священника Иоанна Курмоярова к 3 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. "Суд назначил Курмоярову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети интернет, сроком на 2 года", - говорится в сообщении. Курмояров обвинялся в том, что в социальных сетях разместил несколько видеозаписей с ложной информацией об использовании ВС РФ. Как цитировала пресс-служба судов обвинение, Курмояров "предлагал объявить акцию гражданского неповиновения, пытался рассуждать о том, что ждет российскую армию дальше, указывал, кто будет в аду, а кто - в раю". Курмояров был задержан в 2022 году. Пресс-служба регионального ГУМВД РФ отмечала, что в результате обыска по месту его жительства обнаружены предметы и устройства, используемые для записи видео, ставшего предметом уголовного дела: мобильный телефон, ноутбук, планшет, жесткий диск. Ему была избрана мера пресечения в виде ареста. В пресс-службе судов города добавили, что Куромояров полностью признал вину и раскаялся. Доктор богословия иеромонах Иоанн (Курмояров) в сане священника Винницкой епархии Украинской православной церкви в 2018 году заявлял, что служба безопасности Украины завела против него административное дело за пост в соцсети с георгиевской ленточкой. На Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты. Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленты или ее изображения влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. В апреле 2022 года Курмоярова лишили сана указом патриарха РПЦ Кирилла. Возможной причиной этого называлась активность Курмоярова в социальных сетях и недостоверные сведения о ВС РФ.

https://ria.ru/20230830/aktivistka-1893248981.html

https://ria.ru/20230819/mobilizatsiya-1890977986.html

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россия, украинская православная церковь, русская православная церковь, украина, санкт-петербург