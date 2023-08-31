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Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты - РИА Новости, 31.08.2023
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12:00 31.08.2023
https://ria.ru/20230831/sorbent-1893233705.html
Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты
Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты - РИА Новости, 31.08.2023
Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты
Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц?
2023-08-31T12:00
2023-08-31T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты
Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц?
audio/mpeg
Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты
Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц?
audio/mpeg
О микробных технологиях, невероятных свойствах водоросли спирулины и биосинтезе наночастиц, рассказала доктор химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.В эпизоде "Зачем облучать мох" Инга рассказывала о сотрудничестве биологов с физиками-ядерщиками, какие живые существа лучше всего фиксируют изменение окружающей среды, и как наука влияет на принятие законов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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наука, биология, экология, экология в россии, технологии, дубна, аудио, объединенный институт ядерных исследований, бактерии, косметология, медицина, химия, биохимия, токсины
Мы все умрём. Но это не точно, Наука, биология, Экология, Экология в России, Технологии, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Бактерии, косметология, Медицина, Химия, биохимия, Токсины
Мы все умрём. Но это не точно

Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты

Мы все умрём. Но это не точно
Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты
12:00
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Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц?
О микробных технологиях, невероятных свойствах водоросли спирулины и биосинтезе наночастиц, рассказала доктор химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.
В эпизоде "Зачем облучать мох" Инга рассказывала о сотрудничестве биологов с физиками-ядерщиками, какие живые существа лучше всего фиксируют изменение окружающей среды, и как наука влияет на принятие законов.
О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Олег Чижов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноНаукабиологияЭкологияЭкология в РоссииТехнологииДубнаОбъединенный институт ядерных исследованийБактериикосметологияМедицинаХимиябиохимияТоксины
 
 
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