https://ria.ru/20230831/sorbent-1893233705.html

Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты

Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты - РИА Новости, 31.08.2023

Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты

Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц?

2023-08-31T12:00

2023-08-31T12:00

2023-08-31T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц? audio/mpeg

Дрожжи против токсичных металлов. На что способны биосорбенты Нередко из стоков промышленных предприятий в природу попадают токсичные элементы. Решением этой проблемы могут стать обычные хлебопекарные дрожжи. Как работает биосорбция — способность живых организмов "накапливать" вещество на поверхности клетки. Можно ли с помощью дрожжей "добывать" золото, и как бактерии меняют размер серебра до наночастиц? audio/mpeg

О микробных технологиях, невероятных свойствах водоросли спирулины и биосинтезе наночастиц, рассказала доктор химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.В эпизоде "Зачем облучать мох" Инга рассказывала о сотрудничестве биологов с физиками-ядерщиками, какие живые существа лучше всего фиксируют изменение окружающей среды, и как наука влияет на принятие законов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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