https://ria.ru/20221215/mokh-1838887546.html

Зачем облучать мох, и как это помогает оценить влияние человека на экологию

Зачем облучать мох, и как это помогает оценить влияние человека на экологию - РИА Новости, 15.12.2022

Зачем облучать мох, и как это помогает оценить влияние человека на экологию

Какие живые существа лучше всего фиксируют изменение окружающей среды, в том числе и опасные для человека. Как работает метод нейтронно-активационного анализа, и зачем биологам сотрудничать с физиками-ядерщиками. Чем опасен микропластик и наночастицы, и как наука влияет на принятие законов, улучшающих экологическую обстановку.

2022-12-15T12:00

2022-12-15T12:00

2022-12-15T17:31

мы все умрём. но это не точно

дубна

объединенный институт ядерных исследований

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наука и инновации

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экология

природа

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Зачем облучать мох, и как это помогает оценить влияние человека на экологию Какие живые существа лучше всего фиксируют изменение окружающей среды, в том числе и опасные для человека. Как работает метод нейтронно-активационного анализа, и зачем биологам сотрудничать с физиками-ядерщиками. Чем опасен микропластик и наночастицы, и как наука влияет на принятие законов, улучшающих экологическую обстановку. audio/mpeg

Зачем облучать мох, и как это помогает оценить влияние человека на экологию Какие живые существа лучше всего фиксируют изменение окружающей среды, в том числе и опасные для человека. Как работает метод нейтронно-активационного анализа, и зачем биологам сотрудничать с физиками-ядерщиками. Чем опасен микропластик и наночастицы, и как наука влияет на принятие законов, улучшающих экологическую обстановку. audio/mpeg

Об особенностях организмов биомониторов рассказал доктор химических наук, начальник сектора нейтронного активационного анализа и прикладных исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Инга Зиньковская.Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. О том, что такое биомеханика, и зачем изучать движения живых организмов, мы рассказывали в эпизоде "Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше?".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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дубна, объединенный институт ядерных исследований, наука, наука и инновации, физика, экология, природа, биология, химия, технологии, аудио