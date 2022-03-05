https://ria.ru/20220305/biomekhanika-1776658253.html

Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика

Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика - РИА Новости, 05.03.2022

Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика

Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству?

2022-03-05T12:00

2022-03-05T12:00

2022-03-05T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству? audio/mpeg

Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству? audio/mpeg

Зачем изучать движения живых существ рассказал старший преподаватель Центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Дмитрий Коломенский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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