https://ria.ru/20220305/biomekhanika-1776658253.html
Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика
Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика - РИА Новости, 05.03.2022
Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика
Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству?
2022-03-05T12:00
2022-03-05T12:00
2022-03-05T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика
Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству?
audio/mpeg
Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика
Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству?
audio/mpeg
Зачем изучать движения живых существ рассказал старший преподаватель Центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Дмитрий Коломенский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, технологии, биология, животные, дикие животные, университетская наука, наука в университете, сколковский институт науки и технологий, аудио
Птицы вдохновили людей на создание самолетов. Что дальше? Биомеханика
Акулы плавают очень быстро, благодаря уникальной микроструктуре кожи. Муравьи умеют планировать, и не просто падать без травм, а управлять полетом. Предки самолетов — планеры, были вдохновлены наблюдениями за птицами. Зачем биомеханики изучают движения живых существ, и как достижения эволюции можно поставить на службу человечеству?