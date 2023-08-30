https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893279425.html

Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество

Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество - РИА Новости, 30.08.2023

Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество

Татарстан и Мексика заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей и планируют расширить экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:02

2023-08-30T22:02

2023-08-30T22:02

республика татарстан

экономика

мексика

рустам минниханов

россия

казань

эдуардо вильегас мехиас

здоровье - общество

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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Татарстан и Мексика заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей и планируют расширить экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился с послом Мексики в РФ Эдуардо Вильегасом Мехиасом, который приехал в Казань для участия в мероприятиях по случаю Дня республики и Дня города. "Рустам Минниханов отметил, что Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке, а республика заинтересована в развитии взаимовыгодных связей, направленных на укрепление российско-мексиканского сотрудничества", - говорится в сообщении. Глава республики обратил внимание, что последние данные товарооборота демонстрируют его снижение, и есть необходимость усилить взаимодействие по таким направлениям, как энергетика, промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство. Посол Мексики подчеркнул готовность работать по расширению экономических связей. За время визита в Татарстан он успел посетить особые экономические зоны, торгово-промышленную палату и агентство инвестиционного развития республики. Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что в ближайшие месяцы представители Мексики планируют провести полный анализ, чтобы определить те направления, которые могут быть выгодны двум сторонам с точки зрения развития экономики.

https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html

https://ria.ru/20230822/smertnost-1891601045.html

мексика

россия

казань

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экономика, мексика, рустам минниханов, россия, казань, эдуардо вильегас мехиас, здоровье - общество