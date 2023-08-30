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Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество - РИА Новости, 30.08.2023
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Республика Татарстан
 
22:02 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893279425.html
Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество
Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество - РИА Новости, 30.08.2023
Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество
Татарстан и Мексика заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей и планируют расширить экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:02
2023-08-30T22:02
республика татарстан
экономика
мексика
рустам минниханов
россия
казань
эдуардо вильегас мехиас
здоровье - общество
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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Татарстан и Мексика заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей и планируют расширить экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился с послом Мексики в РФ Эдуардо Вильегасом Мехиасом, который приехал в Казань для участия в мероприятиях по случаю Дня республики и Дня города. "Рустам Минниханов отметил, что Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке, а республика заинтересована в развитии взаимовыгодных связей, направленных на укрепление российско-мексиканского сотрудничества", - говорится в сообщении. Глава республики обратил внимание, что последние данные товарооборота демонстрируют его снижение, и есть необходимость усилить взаимодействие по таким направлениям, как энергетика, промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство. Посол Мексики подчеркнул готовность работать по расширению экономических связей. За время визита в Татарстан он успел посетить особые экономические зоны, торгово-промышленную палату и агентство инвестиционного развития республики. Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что в ближайшие месяцы представители Мексики планируют провести полный анализ, чтобы определить те направления, которые могут быть выгодны двум сторонам с точки зрения развития экономики.
https://ria.ru/20230824/turisty-1892087411.html
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экономика, мексика, рустам минниханов, россия, казань, эдуардо вильегас мехиас, здоровье - общество
Республика Татарстан, Экономика, Мексика, Рустам Минниханов, Россия, Казань, Эдуардо Вильегас Мехиас, Здоровье - Общество
Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество

Татарстан и Мексика планируют активизировать сотрудничество

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСимвол Казани - дракон Зилант
Символ Казани - дракон Зилант - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Татарстан и Мексика заинтересованы в развитии взаимовыгодных связей и планируют расширить экономическое сотрудничество, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
Глава Татарстана Рустам Минниханов в среду встретился с послом Мексики в РФ Эдуардо Вильегасом Мехиасом, который приехал в Казань для участия в мероприятиях по случаю Дня республики и Дня города.
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"Рустам Минниханов отметил, что Мексика является одним из стратегических партнеров России в Латинской Америке, а республика заинтересована в развитии взаимовыгодных связей, направленных на укрепление российско-мексиканского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Глава республики обратил внимание, что последние данные товарооборота демонстрируют его снижение, и есть необходимость усилить взаимодействие по таким направлениям, как энергетика, промышленность, автомобилестроение, сельское хозяйство.
Посол Мексики подчеркнул готовность работать по расширению экономических связей. За время визита в Татарстан он успел посетить особые экономические зоны, торгово-промышленную палату и агентство инвестиционного развития республики.
Эдуардо Вильегас Мехиас сообщил, что в ближайшие месяцы представители Мексики планируют провести полный анализ, чтобы определить те направления, которые могут быть выгодны двум сторонам с точки зрения развития экономики.
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Республика ТатарстанЭкономикаМексикаРустам МиннихановРоссияКазаньЭдуардо Вильегас МехиасЗдоровье - Общество
 
 
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