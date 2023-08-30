Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений
Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений в насилии
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами, разместив пост на своей странице в соцсети.
© Фото : @till_lindemann_officialСкрин сторис из соцсетей немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна
© Фото : @till_lindemann_official
Скрин сторис из соцсетей немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна
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"Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования", – написал музыкант.
Во вторник издание Bild сообщило, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами.
Ранее в столице Германии по обращению третьих лиц было заведено несколько расследований против фронтмена Rammstein. Тогда защита музыканта заявляла, что объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было.
Секс-скандал с участием рокера разгорелся этой весной, когда девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.