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Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений - РИА Новости, 30.08.2023
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Шоубиз
 
10:07 30.08.2023 (обновлено: 13:07 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/lindemann-1893073421.html
Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений
Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений - РИА Новости, 30.08.2023
Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами, разместив... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:07
2023-08-30T13:07
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новости шоу-бизнеса
тилль линдеманн
знаменитости
германия
берлин (город)
rammstein
bild
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами, разместив пост на своей странице в соцсети. "Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования", – написал музыкант. Во вторник издание Bild сообщило, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами.Ранее в столице Германии по обращению третьих лиц было заведено несколько расследований против фронтмена Rammstein. Тогда защита музыканта заявляла, что объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было.Секс-скандал с участием рокера разгорелся этой весной, когда девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.
https://ria.ru/20230805/lindemann-1888347873.html
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Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Тилль Линдеманн, Знаменитости, Германия, Берлин (город), Rammstein, Bild
Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений

Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений в насилии

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУчастник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн во время выступления на торжественной церемонии закрытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами, разместив пост на своей странице в соцсети.
© Фото : @till_lindemann_officialСкрин сторис из соцсетей немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна
Скрин сторис из соцсетей немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : @till_lindemann_official
Скрин сторис из соцсетей немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна
«
"Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования", – написал музыкант.
Во вторник издание Bild сообщило, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами.
Ранее в столице Германии по обращению третьих лиц было заведено несколько расследований против фронтмена Rammstein. Тогда защита музыканта заявляла, что объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было.
Секс-скандал с участием рокера разгорелся этой весной, когда девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.
Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаТилль ЛиндеманнЗнаменитостиГерманияБерлин (город)RammsteinBild
 
 
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