https://ria.ru/20230830/lindemann-1893073421.html

Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений

Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений - РИА Новости, 30.08.2023

Тилль Линдеманн впервые высказался после выдвинутых против него обвинений

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами, разместив... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:07

2023-08-30T10:07

2023-08-30T13:07

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался по поводу прекращенного расследования по обвинению в насилии над женщинами, разместив пост на своей странице в соцсети. "Спасибо всем, кто беспристрастно дождался окончания расследования", – написал музыкант. Во вторник издание Bild сообщило, что прокуратура Берлина прекратила расследование в отношении Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами.Ранее в столице Германии по обращению третьих лиц было заведено несколько расследований против фронтмена Rammstein. Тогда защита музыканта заявляла, что объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было.Секс-скандал с участием рокера разгорелся этой весной, когда девушка по имени Шелби Линн обвинила музыканта в опаивании ее алкоголем с наркотиками. После этого, как отметила поклонница, рокер собирался заняться с ней сексом и разозлился, получив отказ.Затем еще несколько девушек выдвинули обвинения против Линдеманна. Вскоре прокуратура начала проверку в отношении артиста по статье 177 Уголовного кодекса ФРГ о сексуальном принуждении и изнасиловании.

https://ria.ru/20230805/lindemann-1888347873.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, тилль линдеманн, знаменитости, германия, берлин (город), rammstein, bild