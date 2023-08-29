https://ria.ru/20230829/rammstein-1892890513.html
СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли
СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли - РИА Новости, 29.08.2023
СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли
Берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами, сообщает издание... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:34
2023-08-29T13:34
2023-08-29T13:34
шоубиз
тилль линдеманн
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники. "В июне стало известно, что берлинская полиция и прокуратура предъявили певцу несколько уголовных обвинений. Однако обращения (по их возбуждению) были поданы не предполагаемыми жертвами, а посторонними третьими лицами", - пишет издание. По данным Bild, прокуратурой Берлина на текущий момент закрыто последнее из инициированных ранее расследований по подозрению в совершении фронтменом преступлений против сексуальной неприкосновенности. Издание отмечает, что еще в июне защита музыканта заявляла после изучения обвинений, что никаких объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было. Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Все началось после того, как фанатка группы Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии. Сам Линдеманн нанял адвокатов, выразившие готовность в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.
https://ria.ru/20230715/rammstein-1884393946.html
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тилль линдеманн, rammstein, в мире, берлин (город)
Шоубиз, Тилль Линдеманн, Rammstein, В мире, Берлин (город)
СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли
Bild: расследование против Тилля Линдеманна по обвинению в насилии закрыли
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости.
Берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами, сообщает издание Bild
со ссылкой на собственные источники.
"В июне стало известно, что берлинская полиция и прокуратура предъявили певцу несколько уголовных обвинений. Однако обращения (по их возбуждению) были поданы не предполагаемыми жертвами, а посторонними третьими лицами", - пишет издание.
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По данным Bild, прокуратурой Берлина на текущий момент закрыто последнее из инициированных ранее расследований по подозрению в совершении фронтменом преступлений против сексуальной неприкосновенности.
Издание отмечает, что еще в июне защита музыканта заявляла после изучения обвинений, что никаких объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было.
Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Все началось после того, как фанатка группы Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе
.
После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии
.
Сам Линдеманн нанял адвокатов, выразившие готовность в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.
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