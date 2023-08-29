https://ria.ru/20230829/rammstein-1892890513.html

СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли

СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ: расследование против лидера Rammstein по обвинению в насилии закрыли

Берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами, сообщает издание... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:34

2023-08-29T13:34

2023-08-29T13:34

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тилль линдеманн

rammstein

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берлин (город)

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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Берлинская прокуратура прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна по обвинению в насилии над женщинами, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники. "В июне стало известно, что берлинская полиция и прокуратура предъявили певцу несколько уголовных обвинений. Однако обращения (по их возбуждению) были поданы не предполагаемыми жертвами, а посторонними третьими лицами", - пишет издание. По данным Bild, прокуратурой Берлина на текущий момент закрыто последнее из инициированных ранее расследований по подозрению в совершении фронтменом преступлений против сексуальной неприкосновенности. Издание отмечает, что еще в июне защита музыканта заявляла после изучения обвинений, что никаких объективных доказательств, говорящих в пользу совершения преступлений Линдеманном, представлено не было. Линдеманн и его группа в последние месяцы попали в центр скандала по причине обвинений, выдвинутых несколькими девушками против фронтмена. Все началось после того, как фанатка группы Шелби Линн обвинила Линдеманна в добавлении наркотиков в ее напиток перед концертом Rammstein в Вильнюсе. После этого инцидента ряд женщин анонимно обратились к радиостанции NDR и Süddeutsche Zeitung, выдвинув серьезные обвинения против фронтмена, а позднее и клавишника группы Кристиана Лоренца. Схожие обвинения против Линдеманна позже были выдвинуты девушкой из Австрии. Сам Линдеманн нанял адвокатов, выразившие готовность в судебном порядке доказать невиновность клиента. Юристы в свою очередь наняли экспертов в области судебной медицины, которые по распространенным в соцсетях фотографиям Линн, где та показала синяки на своём теле, определили, что эти ушибы, вероятнее всего, стали результатом несчастного случая, а не насилия с чьей-либо стороны.

https://ria.ru/20230715/rammstein-1884393946.html

https://ria.ru/20230805/lindemann-1888347873.html

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тилль линдеманн, rammstein, в мире, берлин (город)