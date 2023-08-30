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"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии - РИА Новости, 30.08.2023
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Шоубиз
 
13:36 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/galkin-1893141224.html
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии - РИА Новости, 30.08.2023
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии
Юморист Максим Галкин* на своей странице в соцсети отреагировал на новости об отмене своего концерта в Таллине (Эстония), разместив видеообращение. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:36
2023-08-30T13:36
шоубиз
максим галкин
эстония
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* на своей странице в соцсети отреагировал на новости об отмене своего концерта в Таллине (Эстония), разместив видеообращение. Ранее стало известно, что выступление комика, запланированное на 15 сентября на площадке Alexela, не состоится. &quot;Читаю злорадства: &quot;Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен&quot;, – процитировал Галкин* несколько комментариев. – Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен&quot;.Максим Галкин* так и не раскрыл, почему его сентябрьский концерт отменили, но подчеркнул, что причины бывают разными.В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.*Признан Минюстом иноагентом
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максим галкин, эстония, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Максим Галкин, Эстония, Новости шоу-бизнеса
"Никому не нужен": Галкин* отреагировал на отмену концерта в Эстонии

Максим Галкин* отреагировал на новости об отмене своего концерта в Таллине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Юморист Максим Галкин* на своей странице в соцсети отреагировал на новости об отмене своего концерта в Таллине (Эстония), разместив видеообращение.
Ранее стало известно, что выступление комика, запланированное на 15 сентября на площадке Alexela, не состоится.
«

"Читаю злорадства: "Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен", – процитировал Галкин* несколько комментариев. – Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщен".

Максим Галкин* так и не раскрыл, почему его сентябрьский концерт отменили, но подчеркнул, что причины бывают разными.
В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.
После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.
Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.
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ШоубизМаксим ГалкинЭстонияНовости шоу-бизнеса
 
 
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