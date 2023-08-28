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В Таллине отменили концерт Максима Галкина* - РИА Новости, 28.08.2023
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Шоубиз
 
16:07 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/galkin-1892704477.html
В Таллине отменили концерт Максима Галкина*
В Таллине отменили концерт Максима Галкина* - РИА Новости, 28.08.2023
В Таллине отменили концерт Максима Галкина*
В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, запланированный на 15 сентября, сообщили представители площадки Alexela, где должно было пройти... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:07
2023-08-28T16:07
шоубиз
новости шоу-бизнеса
максим галкин
таллин
алла пугачева
филипп киркоров
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, запланированный на 15 сентября, сообщили представители площадки Alexela, где должно было пройти выступление. &quot;Выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется&quot;, – говорится в сообщении.По какой причине концерт шоумена решили не проводить, не раскрыли. Ожидалось, что он выступит с новой программой. В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.*Признан Минюстом иноагентом
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новости шоу-бизнеса, максим галкин, таллин, алла пугачева, филипп киркоров
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Максим Галкин, Таллин, Алла Пугачева, Филипп Киркоров
В Таллине отменили концерт Максима Галкина*

В Таллине без объяснения причин отменили сентябрьский концерт Максима Галкина*

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМаксим Галкин (признан иноагентом)
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, запланированный на 15 сентября, сообщили представители площадки Alexela, где должно было пройти выступление.
© Tallinna Kontserdimaja ASОтмена концерта Галкина в Таллине
Отмена концерта Галкина в Таллине
© Tallinna Kontserdimaja AS
Отмена концерта Галкина в Таллине
«

"Выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется", – говорится в сообщении.

По какой причине концерт шоумена решили не проводить, не раскрыли. Ожидалось, что он выступит с новой программой.
В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.
После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.
Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаМаксим ГалкинТаллинАлла ПугачеваФилипп Киркоров
 
 
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