https://ria.ru/20230828/galkin-1892704477.html

В Таллине отменили концерт Максима Галкина*

В Таллине отменили концерт Максима Галкина* - РИА Новости, 28.08.2023

В Таллине отменили концерт Максима Галкина*

В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, запланированный на 15 сентября, сообщили представители площадки Alexela, где должно было пройти... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:07

2023-08-28T16:07

2023-08-28T16:07

шоубиз

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максим галкин

таллин

алла пугачева

филипп киркоров

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, запланированный на 15 сентября, сообщили представители площадки Alexela, где должно было пройти выступление. "Выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 в Таллине, отменяется", – говорится в сообщении.По какой причине концерт шоумена решили не проводить, не раскрыли. Ожидалось, что он выступит с новой программой. В прошлом году Максим Галкин* покинул страну вместе с супругой Аллой Пугачевой и их общими детьми Гарри и Лизой.После серии русофобских высказываний на концертах за границей комика признали иноагентом. Он попытался оспорить свой статус, но второго июня Замоскворецкий суд Москвы отказал ему.Галкин* неоднократно позволял себе оскорблять российских коллег на выступлениях. Например, он предложил певцу Филиппу Киркорову появится в зоне спецоперации с головой ведущей Ольги Скабеевой в руках.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230714/galkin-1884169407.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, максим галкин, таллин, алла пугачева, филипп киркоров