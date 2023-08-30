https://ria.ru/20230830/frantsisk-1893080697.html

В офисе Зеленского назвали папу римского инструментом российской пропаганды

В офисе Зеленского назвали папу римского инструментом российской пропаганды - РИА Новости, 30.08.2023

В офисе Зеленского назвали папу римского инструментом российской пропаганды

Папа Римский Франциск стал "инструментом российской пропаганды" и поддержал "русский мир", сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:27

2023-08-30T10:27

2023-08-30T10:27

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

михаил подоляк

россия

ватикан

владимир зеленский

в мире

украина

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РИМ, 30 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал "инструментом российской пропаганды" и поддержал "русский мир", сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Папа Римский Франциск 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. Он призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а в заключительном слове напомнил, что они "наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", и призвал их не отказываться от этого наследства. Подоляк назвал речь понтифика "разрушительной для современного гуманизма". По его мнению, слова папы являются "безоговорочным поощрением" империализма и одобрением идеи "русского мира". "Похоже, что папа вновь стал инструментом российской пропаганды", - сказал представитель Зеленского. Ранее, комментируя ситуацию с выступлением папы Франциска и критикой со стороны украинских властей, Святой престол сообщил, что понтифик не собирался "превозносить логику империализма". Глава службы печати Ватикана Маттео Бруни заявил, что "папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России". А апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заявила, что папа Франциск является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, в этом ключе следует трактовать его заявления на встрече с молодыми российскими католиками.

https://ria.ru/20230609/mir-1877293696.html

https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html

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франциск (хорхе марио бергольо), михаил подоляк, россия, ватикан, владимир зеленский, в мире, украина