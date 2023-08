https://ria.ru/20230829/oteli-1892933826.html

Эксперт объяснил, почему россияне не оценят безалкогольное "Все включено"

Эксперт объяснил, почему россияне не оценят безалкогольное "Все включено"

Туроператоры рассказали, что путевки по системе "Все включено" без алкоголя, которые много обсуждают в последнее время, не пользуются спросом у россиян, более... РИА Новости, 29.08.2023

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Туроператоры рассказали, что путевки по системе "Все включено" без алкоголя, которые много обсуждают в последнее время, не пользуются спросом у россиян, более того, на российских курортах Черного моря они вряд ли могут оказаться дешевле стандартного All Inclusive."Скорее выберут размещение без еды"В России, по словам экспертов, начали предлагать такие путевки, но спроса на них нет."Туристы едут в Турцию в отели "Все включено", так как хотят отдохнуть и ни о чем не заботиться. В том числе не тратиться на алкогольные коктейли или вино за ужином, – объясняют в компании "Интурист". – Отели в концепции без алкоголя присутствуют в нашем ассортименте уже давно, однако они относятся к разряду нишевых, например, халяльных. Туда едут туристы, не употребляющие алкоголь по религиозным убеждениям".По словам экспертов компании, запросы на "все включено без алкоголя" в Турции приходят очень редко. Те, кто хотят сэкономить, скорее выберут размещение в апартаментах без еды, отель только с завтраками или полный пансион.Согласны с этим и в компании Tez Tour. "Действительно, некоторые отели стали добавлять такую опцию, но это не носит массовый характер и в основном встречается в бюджетных гостиницах, – рассказали эксперты туроператора. – У нас в портфеле есть только один отель – Grand Cortez Resort &SPA категории "пять звезд", но и там смысл в том, что у него сама концепция безалкогольная. Они даже не продают спиртное на территории отеля".По мнению специалистов компании, вполне возможно на следующий год больше отелей будут предлагать non-alcoholic All inclusive, чтобы немного снизить стоимость тура. Но вряд ли это будет массово. "Также и цена вряд ли существенно изменится. Ведь алкоголь составляет совершенно незначительный процент от стоимости путевки", – добавили в Tez Tour.Загружены на все стоВ России такая концепция также не будет пользоваться спросом, уверены эксперты. Тем более, 30 июня вступил в силу новый ГОСТ оказания услуг All inclusive, который подразумевает наличие алкоголя."Формат "все включено" пользуется большим спросом и в России. Объекты размещения на Черном море, работающие по этой концепции, загружены на 100 процентов, – рассказали в пресс-службе Национального туроператора "Алеан". – Мы также наблюдаем подъем интереса к гостиницам "ультра все включено" на примере нашей сети Alean Collection. Прирост продаж к прошлому году составляет от 11 процентов и выше".Там пояснили, что новый ГОСТ носит рекомендательный характер: любой отель самостоятельно определяет наполнение пакета "все включено". Во всех странах, не только нашей, список опций отличается.Еще несколько лет назад гостиницы этой сети предложили отдельные зоны питания для приверженцев ЗОЖ, детские залы.Эксперты туроператора напомнили, что среди отдыхающих "существует устоявшееся представление о том, что концепция All inclusive должна включать алкоголь". Лимонады тоже подорожали"Если бы у нас безалкогольные пакеты All inclusive и появились, маловероятно, что они пользовались бы большим спросом, – отметили в пресс-службе "Алеана". – Исключение спиртного из предложения вряд ли сильно скажется на стоимости. Сейчас и так из ассортимента отелей практически исчез дорогой импортный алкоголь, в основном отдыхающим предлагают местные вина".По словам экспертов, если исключать алкоголь из стоимости, то в качестве компенсации нужно расширять линейку безалкогольных напитков. Например, лимонадов, которые, в свою очередь, тоже подорожали."Отдыхающие, даже на семейных курортах, не хотят отказываться от каких-либо опций в пакете. Теоретически отели могут предлагать безалкогольный “all inclusive” на определенные даты заезда для ретрит-, йога-групп, тогда это предложение соответствовало бы концепции отдыха", – предположили в компании.Также там напомнили, что в Подмосковье есть ряд объектов, не включающих алкоголь в All Inclusive. В основном это парк-отели, ориентированные на отдых с детьми.

