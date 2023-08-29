https://ria.ru/20230829/frantsisk-1892897896.html

В Ватикане ответили на критику слов папы римского со стороны Киева

В Ватикане ответили на критику слов папы римского со стороны Киева - РИА Новости, 29.08.2023

В Ватикане ответили на критику слов папы римского со стороны Киева

Папа римский Франциск не собирался "превозносить логику империализма" в призывах к российской католической молодежи по сохранению русского культурного и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:09

2023-08-29T14:09

2023-08-29T14:09

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 29 авг – РИА Новости. Папа римский Франциск не собирался "превозносить логику империализма" в призывах к российской католической молодежи по сохранению русского культурного и духовного наследия, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни в связи с украинской критикой. В пятницу 25 августа папа Франциск выступил по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге, где назвал российскую молодежь наследниками великой России и призвал ее не забывать об этом наследии и не отказываться от него. Заявления понтифика с упоминанием Петра I и Екатерины II вызвали критику со стороны официального Киева и Украинской греко-католической церкви. "В словах приветствия, адресованных… молодым российским католикам, как видно из контекста, в котором он их произнес, папа намеревался призвать молодежь к сохранению и продвижению всего позитивного в великом культурном и духовном наследии России, а не превозносить империалистическую логику и правительственных деятелей, цитируемых для указания соответствующих некоторых исторических периодов", - сказал Бруни в заявлении, которое привела служба печати. Ранее апостольская нунциатура (посольство Ватикана) в Киеве заявила, что папа Франциск является стойким противником и критиком любой формы империализма или колониализма, в этом ключе следует трактовать его заявления на встрече с молодыми российскими католиками. Дипмиссия заявила, что "в украинских и международных СМИ возникли дискуссии" по поводу заявлений понтифика в рамках телемоста с российскими католиками. Папское представительство заявило, что решительно отвергает интерпретации, согласно которым "папа Франциск призвал молодых российских католиков брать пример с некоторых российских исторических деятелей, известных своими империалистическими и экспансионистскими идеями и действиями, осуществляемыми в ущерб соседним народам, включая украинский". Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова папы Римского "империалистической пропагандой". В своем Facebook* он выразил "досаду", что "российские великодержавные идеи" сознательно или бессознательно звучат из уст папы Римского. По словам представителя украинского МИД, миссия понтифика, "в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства". Глава Украинской греко-католической церкви, верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав (Шевчук) предположил, что слова, "приписываемые папе Франциску", "произнесены спонтанно, без претензии на историческую оценку и без намерения поддержать империалистические амбиции России". По его словам, в УКГЦ восприняли их с "болью и беспокойством". В заявлении, опубликованном на сайте церкви, архиепископ Святослав заявил, что УКГЦ ожидает "объяснения ситуации от Святого престола, чтобы не допустить манипулирования словами и намерениями" понтифика.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230806/papa-1888431996.html

https://ria.ru/20230513/zelenskiy-1871548273.html

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франциск (хорхе марио бергольо), мид украины, украина, в мире, россия