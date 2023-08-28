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Минздрав утвердил фармакопейные статьи о требованиях к качеству лекарств - РИА Новости, 28.08.2023
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16:05 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/trebovaniya-1892707907.html
Минздрав утвердил фармакопейные статьи о требованиях к качеству лекарств
Минздрав утвердил фармакопейные статьи о требованиях к качеству лекарств - РИА Новости, 28.08.2023
Минздрав утвердил фармакопейные статьи о требованиях к качеству лекарств
Минздрав России утвердил общие фармакопейные статьи, которые устанавливают требования к качеству лекарств, в том числе к препаратам аптечного изготовления,... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T16:05
2023-08-28T16:05
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минздрав России утвердил общие фармакопейные статьи, которые устанавливают требования к качеству лекарств, в том числе к препаратам аптечного изготовления, гомеопатии, настоям и отварам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ. "Одной из актуальных задач отечественного здравоохранения является возрождение отрасли изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях. В этой связи Минздрав России разработал и утвердил общие фармакопейные статьи, которые включены в Государственную фармакопею XV издания и вводятся в действие с 01.09.2023",- говорится в сообщении. Документ, в том числе, устанавливает требования к качеству препаратов аптечного изготовления, радиофармацевтических препаратов, гомеопатии, настоев и отваров, а также правила выбора лекарственных форм для детей, пояснили в пресс-службе. В разработке общих фармакопейных статей принимали участие в том числе представители аптечных организаций и их ассоциаций, а также эксперты научных и образовательных учреждений, уточнили в пресс-службе. Указанные в Государственной фармакопее требования к качеству лекарственных средств являются обязательными для всех субъектов обращения лекарственных средств, в том числе осуществляющих изготовление препаратов, отметили в пресс-службе.
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Минздрав утвердил фармакопейные статьи о требованиях к качеству лекарств

Минздрав утвердил общие фармакопейные статьи о требованиях к качеству лекарств

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минздрав России утвердил общие фармакопейные статьи, которые устанавливают требования к качеству лекарств, в том числе к препаратам аптечного изготовления, гомеопатии, настоям и отварам, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Одной из актуальных задач отечественного здравоохранения является возрождение отрасли изготовления лекарственных препаратов в аптечных организациях. В этой связи Минздрав России разработал и утвердил общие фармакопейные статьи, которые включены в Государственную фармакопею XV издания и вводятся в действие с 01.09.2023",- говорится в сообщении.
Документ, в том числе, устанавливает требования к качеству препаратов аптечного изготовления, радиофармацевтических препаратов, гомеопатии, настоев и отваров, а также правила выбора лекарственных форм для детей, пояснили в пресс-службе.
В разработке общих фармакопейных статей принимали участие в том числе представители аптечных организаций и их ассоциаций, а также эксперты научных и образовательных учреждений, уточнили в пресс-службе.
Указанные в Государственной фармакопее требования к качеству лекарственных средств являются обязательными для всех субъектов обращения лекарственных средств, в том числе осуществляющих изготовление препаратов, отметили в пресс-службе.
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