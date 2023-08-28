У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь
У жительницы Хабаровска, прибывшей из Турции, выявили подозрение на корь
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Подозрение на корь выявили у жительницы Хабаровска с сыпью и высокой температурой, она прибыла из Турции и проходит обследование, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона Анастасия Равская.
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"Женщина с высокой температурой и сыпью только вернулась из Турции, с остановкой в Москве. По приезде вызвала врача на дом. В итоге была доставлена в стационар, где пройдет обследования и в случае подтверждения заболевания получит необходимое лечение", - рассказала Равская.
По ее словам, в доме, где она живет, проводится "подчищающая иммунизация". Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора края держат ситуацию на контроле. В управлении агентству уточнили, что последние два завозных случая заражения корью в регионе регистрировались в 2019 году.
По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая. Вместе с тем, в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости, преимущественно за счет непривитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья на заработки. Отмечается, что часто процесс наблюдается у лиц, которые не прививаются по религиозным соображениям, а также ведущих кочевой образ жизни, за медпомощью они не обращаются.
Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие. Наиболее эффективная мера профилактики заболевания - иммунизация.