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У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь - РИА Новости, 28.08.2023
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05:16 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/kor-1892592754.html
У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь
У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь - РИА Новости, 28.08.2023
У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь
Подозрение на корь выявили у жительницы Хабаровска с сыпью и высокой температурой, она прибыла из Турции и проходит обследование, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T05:16
2023-08-28T05:16
происшествия
здоровье - общество
хабаровск
турция
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Подозрение на корь выявили у жительницы Хабаровска с сыпью и высокой температурой, она прибыла из Турции и проходит обследование, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона Анастасия Равская. "Женщина с высокой температурой и сыпью только вернулась из Турции, с остановкой в Москве. По приезде вызвала врача на дом. В итоге была доставлена в стационар, где пройдет обследования и в случае подтверждения заболевания получит необходимое лечение", - рассказала Равская. По ее словам, в доме, где она живет, проводится "подчищающая иммунизация". Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора края держат ситуацию на контроле. В управлении агентству уточнили, что последние два завозных случая заражения корью в регионе регистрировались в 2019 году. По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая. Вместе с тем, в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости, преимущественно за счет непривитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья на заработки. Отмечается, что часто процесс наблюдается у лиц, которые не прививаются по религиозным соображениям, а также ведущих кочевой образ жизни, за медпомощью они не обращаются. Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие. Наиболее эффективная мера профилактики заболевания - иммунизация.
https://ria.ru/20230822/covid-1891591729.html
хабаровск
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происшествия, здоровье - общество, хабаровск, турция, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Хабаровск, Турция, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
У жительницы Хабаровска выявили подозрение на корь

У жительницы Хабаровска, прибывшей из Турции, выявили подозрение на корь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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ХАБАРОВСК, 28 авг - РИА Новости. Подозрение на корь выявили у жительницы Хабаровска с сыпью и высокой температурой, она прибыла из Турции и проходит обследование, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона Анастасия Равская.
«
"Женщина с высокой температурой и сыпью только вернулась из Турции, с остановкой в Москве. По приезде вызвала врача на дом. В итоге была доставлена в стационар, где пройдет обследования и в случае подтверждения заболевания получит необходимое лечение", - рассказала Равская.
По ее словам, в доме, где она живет, проводится "подчищающая иммунизация". Региональный минздрав и управление Роспотребнадзора края держат ситуацию на контроле. В управлении агентству уточнили, что последние два завозных случая заражения корью в регионе регистрировались в 2019 году.
По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по кори в России контролируемая. Вместе с тем, в некоторых регионах отмечается рост заболеваемости, преимущественно за счет непривитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья на заработки. Отмечается, что часто процесс наблюдается у лиц, которые не прививаются по религиозным соображениям, а также ведущих кочевой образ жизни, за медпомощью они не обращаются.
Корь – высококонтагиозное острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой (до 40,5 градусов), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто - папулёзной сыпью кожных покровов. При кори возможны осложнения, связанные с работой центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта: ларингит, круп (стеноз гортани), бронхит, трахеит, отит, синусит, первичная коревая пневмония, коревой энцефалит, гепатит, лимфаденит и другие. Наиболее эффективная мера профилактики заболевания - иммунизация.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоХабаровскТурцияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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