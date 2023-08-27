https://ria.ru/20230827/otravlenie-1892567132.html

В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой

В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой - РИА Новости, 27.08.2023

В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой

Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курой-гриль, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:30

2023-08-27T20:30

2023-08-27T20:30

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149600/86/1496008675_0:541:4906:3301_1920x0_80_0_0_4f320f61f53eb9963d2612ff4300cac8.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курой-гриль, сообщили РИА Новости в суде. "Кахраманову и Акопову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Им обоим вменяется "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", совершенное группой лиц. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и кура-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный.

https://ria.ru/20230821/otravlenie-1891273032.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)