https://ria.ru/20230827/otravlenie-1892567132.html
В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой - РИА Новости, 27.08.2023
В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курой-гриль, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:30
2023-08-27T20:30
2023-08-27T20:30
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы арестовал двух фигурантов дела об отравлении на севере столицы 35 человек шаурмой и курой-гриль, сообщили РИА Новости в суде. "Кахраманову и Акопову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - рассказал собеседник агентства. Им обоим вменяется "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", совершенное группой лиц. Уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и кура-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек. У 16 заболевших установлен диагноз сальмонеллез бактериологически подтвержденный.
https://ria.ru/20230821/otravlenie-1891273032.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве арестовали двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой
Суд в Москве арестовал двух фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой