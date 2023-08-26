https://ria.ru/20230826/ukraina-1892378471.html

Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре

Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре - РИА Новости, 26.08.2023

Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре

Запрещенный украинскими властями крестный ход верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершает свой путь из Каменец-Подольского и подходит к РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T12:30

2023-08-26T12:30

2023-08-26T12:30

религия

украина

каменец-подольский

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

тернопольская область

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запрещенный украинскими властями крестный ход верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершает свой путь из Каменец-Подольского и подходит к Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области Украины, видео публикует Союз православных журналистов. Как сообщалось ранее, ежегодный крестный ход начался в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, в нем приняли участие тысячи прихожан из разных городов Украины. Союз православных журналистов публикует в телеграм-канале фото и видео, на котором верующие подходят к стенам святыни. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230823/zapret-1891866395.html

украина

каменец-подольский

тернопольская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, каменец-подольский, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), тернопольская область