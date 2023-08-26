https://ria.ru/20230826/ukraina-1892378471.html
Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре
Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре - РИА Новости, 26.08.2023
Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре
Запрещенный украинскими властями крестный ход верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершает свой путь из Каменец-Подольского и подходит к РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T12:30
2023-08-26T12:30
2023-08-26T12:30
религия
украина
каменец-подольский
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
тернопольская область
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Запрещенный украинскими властями крестный ход верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) завершает свой путь из Каменец-Подольского и подходит к Свято-Успенской Почаевской лавре в Тернопольской области Украины, видео публикует Союз православных журналистов. Как сообщалось ранее, ежегодный крестный ход начался в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области Украины, в нем приняли участие тысячи прихожан из разных городов Украины. Союз православных журналистов публикует в телеграм-канале фото и видео, на котором верующие подходят к стенам святыни. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230823/zapret-1891866395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запрещенный Киевом крестный ход УПЦ подошел к Почаевской лавре
СПЖ показал видео завершения у Почаевской лавры запрещенного крестного хода УПЦ