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Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру - РИА Новости, 26.08.2023
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Религия
 
14:40 26.08.2023 (обновлено: 14:42 26.08.2023)
https://ria.ru/20230826/lavra-1892395962.html
Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру
Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру - РИА Новости, 26.08.2023
Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру
Порядка десяти тысяч паломников Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают запрещенный украинскими властями крестный ход, прибыли в Почаевскую... РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T14:40
2023-08-26T14:42
религия
каменец-подольский
ситуация вокруг упц
украинская православная церковь
украина
почаев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка десяти тысяч паломников Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают запрещенный украинскими властями крестный ход, прибыли в Почаевскую лавру, сообщает Союз православных журналистов. "Утром 26 августа 2023 года крестоходцы из Каменца-Подольского прибыли в Почаевскую лавру. С пением тропаря Пасхи и возгласами "Христос воскресе!" около 10 тысяч паломников зашло в монастырь. При входе их традиционно окроплял святой водой один из священников обители", - сообщает Союз православных журналистов. Как отмечает организация, в этом году крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев, который проходит уже почти 200 лет, столкнулся с огромными трудностями. Власти Хмельницкой области и мэр Каменца-Подольского объявили о его запрете, власти Волочиска запрещали проход паломников. Крестоходцам приходилось обходить по полям блокированные полицией и активистами дороги, пишет союз. Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РИА Новости
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4.7
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каменец-подольский, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, почаев
Религия, Каменец-Подольский, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь, Украина, Почаев
Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру

СПЖ: десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Православный крест. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка десяти тысяч паломников Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают запрещенный украинскими властями крестный ход, прибыли в Почаевскую лавру, сообщает Союз православных журналистов.
"Утром 26 августа 2023 года крестоходцы из Каменца-Подольского прибыли в Почаевскую лавру. С пением тропаря Пасхи и возгласами "Христос воскресе!" около 10 тысяч паломников зашло в монастырь. При входе их традиционно окроплял святой водой один из священников обители", - сообщает Союз православных журналистов.
Как отмечает организация, в этом году крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев, который проходит уже почти 200 лет, столкнулся с огромными трудностями. Власти Хмельницкой области и мэр Каменца-Подольского объявили о его запрете, власти Волочиска запрещали проход паломников. Крестоходцам приходилось обходить по полям блокированные полицией и активистами дороги, пишет союз.
Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
 
РелигияКаменец-ПодольскийСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьУкраинаПочаев
 
 
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