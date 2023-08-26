https://ria.ru/20230826/lavra-1892395962.html

Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру

Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру - РИА Новости, 26.08.2023

Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру

Порядка десяти тысяч паломников Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают запрещенный украинскими властями крестный ход, прибыли в Почаевскую... РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T14:40

2023-08-26T14:40

2023-08-26T14:42

религия

каменец-подольский

ситуация вокруг упц

украинская православная церковь

украина

почаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка десяти тысяч паломников Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают запрещенный украинскими властями крестный ход, прибыли в Почаевскую лавру, сообщает Союз православных журналистов. "Утром 26 августа 2023 года крестоходцы из Каменца-Подольского прибыли в Почаевскую лавру. С пением тропаря Пасхи и возгласами "Христос воскресе!" около 10 тысяч паломников зашло в монастырь. При входе их традиционно окроплял святой водой один из священников обители", - сообщает Союз православных журналистов. Как отмечает организация, в этом году крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев, который проходит уже почти 200 лет, столкнулся с огромными трудностями. Власти Хмельницкой области и мэр Каменца-Подольского объявили о его запрете, власти Волочиска запрещали проход паломников. Крестоходцам приходилось обходить по полям блокированные полицией и активистами дороги, пишет союз. Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

каменец-подольский

украина

почаев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каменец-подольский, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь, украина, почаев