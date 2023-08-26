Десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру
СПЖ: десять тысяч верующих УПЦ совершили крестный ход в Почаевскую лавру
Православный крест. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка десяти тысяч паломников Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают запрещенный украинскими властями крестный ход, прибыли в Почаевскую лавру, сообщает Союз православных журналистов.
"Утром 26 августа 2023 года крестоходцы из Каменца-Подольского прибыли в Почаевскую лавру. С пением тропаря Пасхи и возгласами "Христос воскресе!" около 10 тысяч паломников зашло в монастырь. При входе их традиционно окроплял святой водой один из священников обители", - сообщает Союз православных журналистов.
Как отмечает организация, в этом году крестный ход из Каменца-Подольского в Почаев, который проходит уже почти 200 лет, столкнулся с огромными трудностями. Власти Хмельницкой области и мэр Каменца-Подольского объявили о его запрете, власти Волочиска запрещали проход паломников. Крестоходцам приходилось обходить по полям блокированные полицией и активистами дороги, пишет союз.
Ранее совет обороны Тернопольской области принял решение запретить шествие верующих Украинской православной церкви в Свято-Успенскую Почаевскую лавру с 19 по 28 августа.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".