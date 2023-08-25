https://ria.ru/20230825/dtp-1892228733.html

Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе

Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе - РИА Новости, 25.08.2023

Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе

Пять пострадавших в ДТП в Калуге, среди которых двое детей, продолжат лечение в больницах города, их жизни ничего не угрожает, сообщил помощник министра... РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T15:08

2023-08-25T15:08

2023-08-25T15:27

происшествия

калуга

здоровье - общество

москва

михаил мурашко

алексей кузнецов

россия

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:209:3269:2048_1920x0_80_0_0_9f0d1e4988a3d16e4acc252845cc31f7.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП в Калуге, среди которых двое детей, продолжат лечение в больницах города, их жизни ничего не угрожает, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Пять человек, среди которых два ребенка, продолжат лечение в медицинских организациях Калуги. Сейчас их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой", - сказал он журналистам.Четверых пострадавших доставят на лечение в ведущие медучреждения Минздрава России в Москве, отметил Кузнецов. Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф координирует эвакуацию.Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим в Калуге находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

калуга

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга, здоровье - общество, москва, михаил мурашко, алексей кузнецов, россия, toyota corolla