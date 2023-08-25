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Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе
Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе - РИА Новости, 25.08.2023
Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе
Пять пострадавших в ДТП в Калуге, среди которых двое детей, продолжат лечение в больницах города, их жизни ничего не угрожает, сообщил помощник министра... РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T15:08
2023-08-25T15:08
2023-08-25T15:27
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП в Калуге, среди которых двое детей, продолжат лечение в больницах города, их жизни ничего не угрожает, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Пять человек, среди которых два ребенка, продолжат лечение в медицинских организациях Калуги. Сейчас их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой", - сказал он журналистам.Четверых пострадавших доставят на лечение в ведущие медучреждения Минздрава России в Москве, отметил Кузнецов. Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф координирует эвакуацию.Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим в Калуге находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.ДТП произошло накануне днем на улице Кирова в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
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происшествия, калуга, здоровье - общество, москва, михаил мурашко, алексей кузнецов, россия, toyota corolla
Происшествия, Калуга, Здоровье - Общество, Москва, Михаил Мурашко, Алексей Кузнецов, Россия, Toyota Corolla
Пять пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе
Минздрав: 5 пострадавших в ДТП в Калуге продолжают лечение в городе
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП в Калуге, среди которых двое детей, продолжат лечение в больницах города, их жизни ничего не угрожает, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Пять человек, среди которых два ребенка, продолжат лечение в медицинских организациях Калуги. Сейчас их жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой", - сказал он журналистам.
Четверых пострадавших доставят на лечение в ведущие медучреждения Минздрава России в Москве
, отметил Кузнецов. Центр санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф координирует эвакуацию.
Он уточнил, что оказание медицинской помощи пострадавшим в Калуге находится на личном контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
.
ДТП произошло накануне днем на улице Кирова
в Калуге. По предварительной информации, водитель Toyota
не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них нам месте оказали медпомощь, от госпитализации они отказались.
Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав). По данным УМВД по региону, мужчина был лишен водительских прав в апреле за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.
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