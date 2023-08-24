Минтранс назвал дату запуска ВСМ между Москвой и Петербургом
Движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург запустят в 2028 году
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней. Об этом сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
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"Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии", — сказал он.
Рабочую группу сформируют в течение недели, она актуализирует параметры магистрали, в том числе сроки реализации.
Иванов напомнил, что РЖД уже занимаются строительством выходов для трассы. Ранее сообщалось, что основной участок ВСМ планируют возвести по концессии.
Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа на запуске МЦД-3 попросил президента Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Он одобрил идею и обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, затем в Казань и на Урал, а также от столицы в Воронеж и далее в Адлер. Кроме того, надо будет подумать, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил Путин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства ВСМ оценивают в 1,7 триллиона рублей.