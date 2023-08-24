Рейтинг@Mail.ru
Минтранс назвал дату запуска ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 24.08.2023 (обновлено: 14:39 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/vsm-1891975303.html
Минтранс назвал дату запуска ВСМ между Москвой и Петербургом
Минтранс назвал дату запуска ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 24.08.2023
Минтранс назвал дату запуска ВСМ между Москвой и Петербургом
Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:53
2023-08-24T14:39
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
валентин иванов
олег белозеров
ржд
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152583/38/1525833819_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_42b17122a0654628769ce11b14b8e4e1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней. Об этом сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо"."Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии", — сказал он.Рабочую группу сформируют в течение недели, она актуализирует параметры магистрали, в том числе сроки реализации.Иванов напомнил, что РЖД уже занимаются строительством выходов для трассы. Ранее сообщалось, что основной участок ВСМ планируют возвести по концессии.Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа на запуске МЦД-3 попросил президента Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Он одобрил идею и обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, затем в Казань и на Урал, а также от столицы в Воронеж и далее в Адлер. Кроме того, надо будет подумать, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил Путин.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства ВСМ оценивают в 1,7 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230817/vsm-1890685504.html
https://ria.ru/20230817/magistral-1890653091.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152583/38/1525833819_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_bd3009106679f776f4357e93f5293dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, валентин иванов, олег белозеров, ржд, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Валентин Иванов, Олег Белозеров, РЖД, Экономика
Минтранс назвал дату запуска ВСМ между Москвой и Петербургом

Движение по ВСМ Москва — Санкт-Петербург запустят в 2028 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашинист в кабине высокоскоростного поезда
Машинист в кабине высокоскоростного поезда - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Машинист в кабине высокоскоростного поезда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг — РИА Новости. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 году и в том же году запустить движение по ней. Об этом сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
«
"Создана рабочая группа по реализации проекта в соответствии с поручением президента, в рамках которой этот вопрос более детально будет рассмотрен, учитывая все вопросы финансирования, разработки подвижного состава, реализации концессии", — сказал он.
Рабочую группу сформируют в течение недели, она актуализирует параметры магистрали, в том числе сроки реализации.
Иванов напомнил, что РЖД уже занимаются строительством выходов для трассы. Ранее сообщалось, что основной участок ВСМ планируют возвести по концессии.
Концепт высокоскоростного поезда
Пушилин назвал планы продлить ВСМ от Москвы до Донецка мечтой
17 августа, 18:10
Глава РЖД Олег Белозеров 17 августа на запуске МЦД-3 попросил президента Владимира Путина поддержать строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Он одобрил идею и обозначил еще два будущих направления: от Москвы в Нижний Новгород, затем в Казань и на Урал, а также от столицы в Воронеж и далее в Адлер. Кроме того, надо будет подумать, чтобы включить в эту систему Луганск и Донецк, отметил Путин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Она сократит время в пути между городами до двух часов 15 минут с нынешних 4 часов. Стоимость строительства ВСМ оценивают в 1,7 триллиона рублей.
Пассажиры на железнодорожном вокзале Адлера - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Эксперт назвал проект ВСМ от Москвы до Адлера самым сложным
17 августа, 16:04
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургВладимир ПутинВалентин ИвановОлег БелозеровРЖДЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала