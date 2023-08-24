МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют, альтернативных платежных систем, заявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамафоса."Настал глобальный момент для использования местных валют, альтернативных финансовых процедур и альтернативных платежных систем", - сказал он на саммите БРИКС.По словам Рамафосы, в БРИКС готовы искать возможности для улучшения стабильности, надежности и честности мировой финансовой архитектуры."БРИКС готова искать пути... обеспечения стабильности мировой финансовой структуры. Главы стран - членов БРИКС поручили министрам финансов и главам центральных банков рассмотреть вопрос о местных валютах, финансовых инструментах и платформах", - заявил Рамафоса в ходе выступления.Президент ЮАР отметил, что лидеры БРИКС доложат о результатах работы с валютами и финансовыми инструментами к следующему саммиту союза.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия как председатель в БРИКС в следующем году намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
От КНР выступил министр коммерции Ван Вэньтао. Он зачитал обращение Си Цзиньпина. В Пекине считают, что человечество находится в критической ситуации, поэтому вопрос стоит так: либо сотрудничество, либо противостояние.
По словам Рамафосы, в БРИКС готовы искать возможности для улучшения стабильности, надежности и честности мировой финансовой архитектуры.
"БРИКС готова искать пути... обеспечения стабильности мировой финансовой структуры. Главы стран - членов БРИКС поручили министрам финансов и главам центральных банков рассмотреть вопрос о местных валютах, финансовых инструментах и платформах", - заявил Рамафоса в ходе выступления.
Президент ЮАР отметил, что лидеры БРИКС доложат о результатах работы с валютами и финансовыми инструментами к следующему саммиту союза.
Накануне президент РФВладимир Путин заявил, что Россия как председатель в БРИКС в следующем году намерена провести саммит объединения в октябре 2024 года в Казани.
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