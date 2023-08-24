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В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины - РИА Новости, 24.08.2023
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20:34 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/serbiya-1892088423.html
В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины
В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины - РИА Новости, 24.08.2023
В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины
Премьер Сербии Ана Брнабич впервые приняла онлайн-участие в саммите "Крымская платформа", выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:34
2023-08-24T20:34
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БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич впервые приняла онлайн-участие в саммите "Крымская платформа", выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в восстановлении Украины. Третий саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа. На нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Впервые участие в саммите приняла глава правительства Сербии, которая выступила с видеообращением. "Могу подтвердить готовность Сербии поддержать евроинтеграцию Украины и поделиться нашим опытом. Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - приводится заявление Брнабич в Twitter мероприятия. Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
https://ria.ru/20230824/otdelka-1891960462.html
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в мире, украина, ана брнабич, twitter, оон, нато, сергей лавров, сербия, россия, справки, владимир путин
В мире, Украина, Ана Брнабич, Twitter, ООН, НАТО, Сергей Лавров, Сербия, Россия, Справки, Владимир Путин
В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины

Премьер Сербии Брнабич заявила о готовности помогать в восстановлении Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич впервые приняла онлайн-участие в саммите "Крымская платформа", выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в восстановлении Украины.
Третий саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа. На нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Впервые участие в саммите приняла глава правительства Сербии, которая выступила с видеообращением.
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"Могу подтвердить готовность Сербии поддержать евроинтеграцию Украины и поделиться нашим опытом. Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - приводится заявление Брнабич в Twitter мероприятия.
Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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