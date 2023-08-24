https://ria.ru/20230824/serbiya-1892088423.html

В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины

В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины - РИА Новости, 24.08.2023

В Сербии выразили готовность к участию страны в восстановлении Украины

Премьер Сербии Ана Брнабич впервые приняла онлайн-участие в саммите "Крымская платформа", выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:34

2023-08-24T20:34

2023-08-24T20:34

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БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич впервые приняла онлайн-участие в саммите "Крымская платформа", выразила поддержку евроинтеграции Киева и готовность участвовать в восстановлении Украины. Третий саммит "Крымская платформа" прошел 23 августа. На нем обсуждался вопрос "деоккупации" Крыма. Впервые участие в саммите приняла глава правительства Сербии, которая выступила с видеообращением. "Могу подтвердить готовность Сербии поддержать евроинтеграцию Украины и поделиться нашим опытом. Сербия готова принять участие в послевоенном восстановлении Украины", - приводится заявление Брнабич в Twitter мероприятия. Власти Сербии официально поддерживают территориальную целостность Украины, ранее неоднократно оказывали Киеву гуманитарную помощь, но отказываются вводить санкции против России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Первый саммит "Крымская платформа" прошел в Киеве 23 августа 2021 года по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос возвращения контроля Киева над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Второй саммит прошел 23 августа 2022 года в режиме онлайн. В частности, там выступили Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди целей саммита киевские власти все так же называли обсуждение путей "деоккупации" Крыма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал саммит как антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.

https://ria.ru/20230824/otdelka-1891960462.html

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