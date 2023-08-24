Рейтинг@Mail.ru
СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/sallivan-1891885970.html
СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина
СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина
Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:49
2023-08-24T07:49
россия
сша
белоруссия
евгений пригожин
владимир путин
юрий ушаков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af68a045d5e12631467904ea8359fac8.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских и иностранных чиновников. По их утверждениям, Салливан разговаривал с Ушаковым. По данным издания, цель разговора заключалась в том, чтобы дать понять, что США не имели никакого отношения к мятежу. "Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", - пишет газета со ссылкой на источники. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
https://ria.ru/20230823/bayden-1891862160.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c859191da68531eb559db3532ad1200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, юрий ушаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Белоруссия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

WSJ: советник Байдена Салливан в июне связался с Ушаковым после мятежа Пригожина

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Джейк Салливан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
«
"Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских и иностранных чиновников.
По их утверждениям, Салливан разговаривал с Ушаковым. По данным издания, цель разговора заключалась в том, чтобы дать понять, что США не имели никакого отношения к мятежу.
"Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", - пишет газета со ссылкой на источники.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Байден заявил, что крушение самолета в Тверской области его не удивило
Вчера, 22:53
 
РоссияСШАБелоруссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинЮрий УшаковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала