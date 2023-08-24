https://ria.ru/20230824/sallivan-1891885970.html

СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: советник президента США разговаривал с Ушаковым после мятежа Пригожина

Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:49

2023-08-24T07:49

2023-08-24T07:49

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сша

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евгений пригожин

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. "Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне, сразу после неудавшегося мятежа Пригожина", - говорится в сообщении издания со ссылкой на американских и иностранных чиновников. По их утверждениям, Салливан разговаривал с Ушаковым. По данным издания, цель разговора заключалась в том, чтобы дать понять, что США не имели никакого отношения к мятежу. "Цель заключалась в том, чтобы дистанцировать США от инцидента и избежать дальнейшей эскалации", - пишет газета со ссылкой на источники. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на преступление, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Песков 10 июля сообщил, что Путин 29 июня встречался в Кремле с Пригожиным и руководством компании, на встречу были приглашены 35 человек, обсуждались события 24 июня, а также вопросы дальнейшего трудоустройства.

https://ria.ru/20230823/bayden-1891862160.html

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россия, сша, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, юрий ушаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире