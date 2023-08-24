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В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры
В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры - РИА Новости, 24.08.2023
В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры
Суд в Словакии приговорил к 9 годам тюрьмы повара, который выдавал себя за врача и назначал сильнодействующие лекарства постояльцам дома престарелых, в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:35
2023-08-24T15:35
2023-08-24T15:39
в мире
словакия
здоровье - общество
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БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Суд в Словакии приговорил к 9 годам тюрьмы повара, который выдавал себя за врача и назначал сильнодействующие лекарства постояльцам дома престарелых, в результате чего три человека скончались, сообщил в четверг словацкий портал tvnoviny.sk. "Иван Бихари, повар, который выдавал себя за врача, и Ванесса Путикова, уборщица, которая выдавала себя за патронажную сестру, давали пожилым людям в доме престарелых лекарства, не имея соответствующей квалификации, в результате три человека погибли", - говорится в сообщении издания. По данным портала, в четверг Бихари был приговорен судом к 9 годам тюрьмы, Путикова - к 5 годам условно. По версии обвинения, Бихари также приводил в учреждение, где работал, посторонних людей, распивал с ними алкогольные напитки и принимал наркотики.
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в мире, словакия, здоровье - общество
В мире, Словакия, Здоровье - Общество
В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры
В Словакии лже-врача, из-за которого умерли пенсионеры, приговорили к 9 годам