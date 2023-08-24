https://ria.ru/20230824/prigovor-1892016370.html

В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры

В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры - РИА Новости, 24.08.2023

В Словакии вынесли приговор лже-врачу, из-за которого умерли пенсионеры

Суд в Словакии приговорил к 9 годам тюрьмы повара, который выдавал себя за врача и назначал сильнодействующие лекарства постояльцам дома престарелых, в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:35

2023-08-24T15:35

2023-08-24T15:39

в мире

словакия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608353_0:0:3145:1769_1920x0_80_0_0_0da72c70353572ad79c7c0b6461206d6.jpg

БРАТИСЛАВА, 24 авг - РИА Новости. Суд в Словакии приговорил к 9 годам тюрьмы повара, который выдавал себя за врача и назначал сильнодействующие лекарства постояльцам дома престарелых, в результате чего три человека скончались, сообщил в четверг словацкий портал tvnoviny.sk. "Иван Бихари, повар, который выдавал себя за врача, и Ванесса Путикова, уборщица, которая выдавала себя за патронажную сестру, давали пожилым людям в доме престарелых лекарства, не имея соответствующей квалификации, в результате три человека погибли", - говорится в сообщении издания. По данным портала, в четверг Бихари был приговорен судом к 9 годам тюрьмы, Путикова - к 5 годам условно. По версии обвинения, Бихари также приводил в учреждение, где работал, посторонних людей, распивал с ними алкогольные напитки и принимал наркотики.

https://ria.ru/20230815/medbrat-1890200091.html

https://ria.ru/20230821/britaniya-1891224762.html

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, здоровье - общество