Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/plan-1891967688.html
Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике
Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике - РИА Новости, 24.08.2023
Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО в Арктической зоне, где дислоцированы воинские... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:34
2023-08-24T13:34
владимир путин
арктика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО в Арктической зоне, где дислоцированы воинские формирования, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с министерством обороны РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны РФ, с учетом ранее данных поручений: утвердить план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования, разработав при необходимости мастер-планы развития каждого из указанных административно-территориальных образований и населенных пунктов либо их групп в целях использования наиболее эффективного подхода к размещению объектов инфраструктуры, а также обеспечения комфортных условий проживания на соответствующих территориях", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор НАО Юрий Бездудный, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, и.о. губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, глава Якутии Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
https://ria.ru/20230727/arktika-1886379796.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, арктика
Владимир Путин, Арктика
Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике

Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктической зоне

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО в Арктической зоне, где дислоцированы воинские формирования, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с министерством обороны РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны РФ, с учетом ранее данных поручений: утвердить план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования, разработав при необходимости мастер-планы развития каждого из указанных административно-территориальных образований и населенных пунктов либо их групп в целях использования наиболее эффективного подхода к размещению объектов инфраструктуры, а также обеспечения комфортных условий проживания на соответствующих территориях", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор НАО Юрий Бездудный, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, и.о. губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, глава Якутии Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Китайские теплицы в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Новая житница России. Ученые раскрыли неожиданный потенциал Арктики
27 июля, 08:00
 
Владимир ПутинАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала