https://ria.ru/20230824/plan-1891967688.html

Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике

Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике - РИА Новости, 24.08.2023

Путин поручил утвердить план развития инфраструктуры в ЗАТО в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО в Арктической зоне, где дислоцированы воинские... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:34

2023-08-24T13:34

2023-08-24T13:34

владимир путин

арктика

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры в ЗАТО в Арктической зоне, где дислоцированы воинские формирования, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с министерством обороны РФ и органами исполнительной власти субъектов РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны РФ, с учетом ранее данных поручений: утвердить план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны РФ, в которых дислоцированы воинские формирования, разработав при необходимости мастер-планы развития каждого из указанных административно-территориальных образований и населенных пунктов либо их групп в целях использования наиболее эффективного подхода к размещению объектов инфраструктуры, а также обеспечения комфортных условий проживания на соответствующих территориях", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 сентября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, губернатор НАО Юрий Бездудный, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков, и.о. губернатора Чукотки Владислав Кузнецов, глава Якутии Айсен Николаев, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Коми Владимир Уйба, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

https://ria.ru/20230727/arktika-1886379796.html

арктика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, арктика