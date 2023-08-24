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В ДНР осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
В ДНР осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме - РИА Новости, 24.08.2023
В ДНР осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
Осколки украинского снаряда западного образца прилетели в палату с новорожденными в "Медицинском центре материнства и детства" центральной городской клинической РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T21:25
2023-08-24T21:25
2023-08-24T21:36
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Осколки украинского снаряда западного образца прилетели в палату с новорожденными в "Медицинском центре материнства и детства" центральной городской клинической больницы имени Вишневского, передаёт корреспондент РИА Новости. Осколки снаряда влетели в палату, в которой находились два младенца. "Вот всё здесь, даже имя написано... 15 августа родился, а этот - 17-го. Вот шапочка его (младенца - ред.). Вот с той стороны упал (осколок - ред.), грубо говоря, три метра от окна", - рассказал агентству охранник, который находился в роддоме в момент обстрела. По данным собеседника, в момент прилета в учреждении находились 30 новорожденных. В здании серьёзно пострадало остекление, осколки повредили медицинское оборудование. Кроме того, взрывной волной от снаряда во дворе роддома вырвало деревья. Как сообщили агентству в мэрии Донецка, обстрел района больницы имени Вишневского вёлся около получаса, снаряды "падали каждые пять-семь минут".
https://ria.ru/20230821/obstrel-1891294185.html
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Палата с новорожденными, куда попали осколки западного снаряда ВСУ
Палата с новорожденными, куда попали осколки западного снаряда ВСУ
2023-08-24T21:25
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в мире, донецк, здоровье - общество
В мире, Донецк, Здоровье - Общество
В ДНР осколки снаряда ВСУ попали в палату с двумя младенцами в роддоме
В ДНР осколки украинского снаряда попали в палату с двумя младенцами в роддоме