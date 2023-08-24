https://ria.ru/20230824/minzdrav-1892102716.html

Минздрав прокомментировал новые требования продаж препаратов по рецепту

Минздрав прокомментировал новые требования продаж препаратов по рецепту - РИА Новости, 24.08.2023

Минздрав прокомментировал новые требования продаж препаратов по рецепту

Новые требования для аптек при продаже ряда рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта не повлекут за собой дефицит лекарств,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:39

2023-08-24T22:39

2023-08-24T23:18

общество

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Новые требования для аптек при продаже ряда рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта не повлекут за собой дефицит лекарств, сообщили в Минздраве в ответ на запрос депутата ГД Нины Останиной, текст есть в распоряжении РИА Новости.Ранее глава комитета Госдумы по семье Нина Останина направила обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой дать разъяснение относительно возникновения возможного дефицита лекарств в аптечных сетях из-за изменения правил продажи рецептурных лекарственных препаратов в аптеках с 1 сентября 2023 года. "Новые требования, по сути, являются техническими, коснутся в большей степени алгоритмов работы работников аптечных организаций и не повлияют на реальную доступность лекарств для граждан. Информация о рецептах на льготные лекарственные препараты и лекарства, отпускаемые дистанционно, и сейчас вносится в систему мониторинга. Таким образом, вступающие 1 сентября 2023 года в силу новые правила не повлекут за собой снижения доступности рецептурных лекарственных препаратов", - сообщается в ответе министерства на запрос Останиной.В нем также отмечается, что работники аптек не вносят в систему мониторинга сведения самостоятельно, данные вносятся в товарно-учётную систему аптеки, автоматически передаются с кассы и поступают в систему мониторинга. Пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что с 1 сентября аптеки при продаже ряда рецептурных препаратов должны будут предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта, однако такая норма будет касаться не всех лекарств. В сообщении Росздравнадзора подчеркивается, что норма будет касаться льготных лекарств, рецептурных препаратов, отпускаемых дистанционно, а также препаратов, подлежащих предметно-количественному учету. Ранее издание "Новые известия" сообщило, что с 1 сентября лекарства перестанут быть доступными для большинства, так как согласно новому постановлению, отпуск рецептурных препаратов, которых сегодня на фармрынке 70%, будет производиться по новой форме, на бланке с номером и печатью. В статье также указывается, что теперь пациентам надо будет предоставлять рецепты на все рецептурные препараты.

https://ria.ru/20230818/minzdrav-1890848271.html

https://ria.ru/20230815/dokument-1890284409.html

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общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф