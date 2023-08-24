https://ria.ru/20230824/magate-1891894094.html
МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии
МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии - РИА Новости, 24.08.2023
МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, на месте работают эксперты... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:09
2023-08-24T09:09
2023-08-24T10:24
в мире
япония
магатэ
фукусима-1
рафаэль гросси
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства. "Эксперты МАГАТЭ присутствуют на месте, чтобы быть глазами международного сообщества и убедиться в том, что сброс осуществляется в соответствии с планом и отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ... Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом", - приводятся в заявлении слова главы агентства Рафаэля Гросси. Агентство сообщает, что эксперты МАГАТЭ ранее дополнительно взяли пробу из первой партии воды, подготовленной к сбросу, и пришли к выводу, что содержание трития в ней значительно ниже допустимого предела в 1500 беккерелей на литр. Эксперты будут находиться на объекте до окончания работ, отмечается в публикации. Оператор "Фукусимы-1" - компания ТЕРСО - в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, магатэ, фукусима-1, рафаэль гросси
В мире, Япония, МАГАТЭ, Фукусима-1, Рафаэль Гросси
МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии
МАГАТЭ подтвердило сброс воды с АЭС в Японии, эксперты следят за безопасностью
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности, следует из заявления
, опубликованного на сайте агентства.
"Эксперты МАГАТЭ присутствуют на месте, чтобы быть глазами международного сообщества и убедиться в том, что сброс осуществляется в соответствии с планом и отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ... Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом", - приводятся в заявлении слова главы агентства Рафаэля Гросси
.
Агентство сообщает, что эксперты МАГАТЭ ранее дополнительно взяли пробу из первой партии воды, подготовленной к сбросу, и пришли к выводу, что содержание трития в ней значительно ниже допустимого предела в 1500 беккерелей на литр.
Эксперты будут находиться на объекте до окончания работ, отмечается в публикации.
Эксперт рассказал об опасности сброса воды с "Фукусимы" для соседних стран
Оператор "Фукусимы-1" - компания ТЕРСО
- в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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