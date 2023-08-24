https://ria.ru/20230824/magate-1891894094.html

МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии

МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии - РИА Новости, 24.08.2023

МАГАТЭ подтвердило сброс воды с аварийной АЭС в Японии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, на месте работают эксперты... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:09

2023-08-24T09:09

2023-08-24T10:24

в мире

япония

магатэ

фукусима-1

рафаэль гросси

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило начало сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, на месте работают эксперты агентства, которые следят за соответствием процедуры стандартам безопасности, следует из заявления, опубликованного на сайте агентства. "Эксперты МАГАТЭ присутствуют на месте, чтобы быть глазами международного сообщества и убедиться в том, что сброс осуществляется в соответствии с планом и отвечает стандартам безопасности МАГАТЭ... Своим присутствием мы способствуем созданию необходимой уверенности в том, что процесс осуществляется безопасным и прозрачным образом", - приводятся в заявлении слова главы агентства Рафаэля Гросси. Агентство сообщает, что эксперты МАГАТЭ ранее дополнительно взяли пробу из первой партии воды, подготовленной к сбросу, и пришли к выводу, что содержание трития в ней значительно ниже допустимого предела в 1500 беккерелей на литр. Эксперты будут находиться на объекте до окончания работ, отмечается в публикации. Оператор "Фукусимы-1" - компания ТЕРСО - в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/voda-1891891850.html

https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

япония

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, магатэ, фукусима-1, рафаэль гросси