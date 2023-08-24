https://ria.ru/20230824/kurs-1891967988.html

Кириенко: курс "Основы российской государственности" сделан быстро

Кириенко: курс "Основы российской государственности" сделан быстро - РИА Новости, 24.08.2023

Кириенко: курс "Основы российской государственности" сделан быстро

Курс "Основы российской государственности" сделан за немыслимо короткие сроки, но очень качественно, сообщил первый заместитель руководителя Администрации... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:35

2023-08-24T13:35

2023-08-24T13:35

год педагога и наставника

общество

сергей кириенко

сн_образование

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Курс "Основы российской государственности" сделан за немыслимо короткие сроки, но очень качественно, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе итоговой конференции преподавателей курса "Основы российской государственности" в РАНХиГС Кириенко поблагодарил участников конференции за проделанную работу. "Вы за очень короткий промежуток времени сделали колоссальную, очень важную работу. Сделать новый курс, здесь вы профессионалы в зале, понимаете, что в нормальном режиме это годы (потребуются), а это сделали за немыслимые сроки. Причем сделали очень качественно", - сказал Кириенко. Он отметил, что во время создания курса прошло максимально широкое обсуждение. "Кроме работы по подготовке педагогов и прохождения курсов повышения квалификации, проделана просто колоссальная работа", - сказал Кириенко. Первый замруководителя администрации президента отметил, что за последние тридцать лет в гуманитарных и общественных науках, по его мнению, накопилось очень серьезное отставание, потому что мир менялся гораздо стремительнее, чем менялись курсы, учебные материалы, программы, по которым проходили обучение по гуманитарным и общественным наукам. "Это отставание и разрыв становился еще больше, а сейчас мир стал меняться еще стремительнее. Поэтому то, что мы пришли к моменту, когда крайне важно было разрыв ликвидировать – это очевидный факт", - добавил Кириенко.

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общество, сергей кириенко, сн_образование