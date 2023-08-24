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Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития - РИА Новости, 24.08.2023
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13:05 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/kitay-1891957327.html
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития - РИА Новости, 24.08.2023
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития
Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:05
2023-08-24T13:05
китай
си цзиньпин
брикс
в мире
экономика
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС. "Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг на четыре миллиарда долларов, китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
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китай, си цзиньпин, брикс, в мире, экономика
Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Экономика
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития

КНР выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы в сфере развития

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС.
"Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг на четыре миллиарда долларов, китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития", - сказал Си Цзиньпин.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продвигать многополярность мира
22 августа, 19:55
 
КитайСи ЦзиньпинБРИКСВ миреЭкономика
 
 
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