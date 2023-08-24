https://ria.ru/20230824/kitay-1891957327.html

Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития

Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития - РИА Новости, 24.08.2023

Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития

Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:05

2023-08-24T13:05

2023-08-24T13:05

китай

си цзиньпин

брикс

в мире

экономика

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС. "Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг на четыре миллиарда долларов, китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html

китай

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китай, си цзиньпин, брикс, в мире, экономика