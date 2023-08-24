https://ria.ru/20230824/kitay-1891957327.html
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития - РИА Новости, 24.08.2023
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития
Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:05
2023-08-24T13:05
2023-08-24T13:05
китай
си цзиньпин
брикс
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892031361_0:44:3072:1772_1920x0_80_0_0_7d50e8e053ce94f21623f88079828b96.jpg
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай создаст фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС. "Китай учредил Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг на четыре миллиарда долларов, китайские финансовые институты вскоре учредят специальные фонды на сумму 10 миллиардов долларов, предназначенные для реализации глобальных инициатив в области развития", - сказал Си Цзиньпин. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230822/mnogopolyarnost-1891601350.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892031361_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_c668066146e96cc32fa2995c7863a4f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, брикс, в мире, экономика
Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, В мире, Экономика
Китай выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы развития
КНР выделит десять миллиардов долларов на глобальные инициативы в сфере развития