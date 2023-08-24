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Суд на Украине оштрафовал священника за написание структуры ПЦУ в кавычках
Суд на Украине оштрафовал священника за написание структуры ПЦУ в кавычках - РИА Новости, 24.08.2023
Суд на Украине оштрафовал священника за написание структуры ПЦУ в кавычках
Суд на Украине оштрафовал настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви за написание названия... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:31
2023-08-24T13:31
2023-08-24T13:31
религия
украина
днепр (город)
днепропетровск
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви за написание названия раскольнической структуры Православная церковь Украины в кавычках. "Суд Днепра (так на Украине называют после переименования Днепропетровск – ред.) признал виновным настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии УПЦ в разжигании вражды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. В приведенном союзом решении суда указано, что представитель УПЦ был администратором канала в одной из социальных сетей. Он опубликовал сообщение, где ПЦУ написано в кавычках. "Употреблены словосочетания в кавычках: "Православной церкви Украины", в переносном смысле, что показывает то, что эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды", – говорится в тексте приговора суда. Суд признал священнослужителя виновным в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3,4 тысячи гривен (92 доллара). За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230823/zapret-1891866395.html
https://ria.ru/20230822/ukraina-1891454826.html
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украина, днепр (город), днепропетровск, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Днепр (город), Днепропетровск, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Суд на Украине оштрафовал священника за написание структуры ПЦУ в кавычках
Настоятеля храма УПЦ оштрафовали за написание структуры ПЦУ в кавычках
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Суд на Украине оштрафовал настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии канонической Украинской православной церкви за написание названия раскольнической структуры Православная церковь Украины в кавычках.
"Суд Днепра
(так на Украине называют после переименования Днепропетровск
– ред.) признал виновным настоятеля Свято-Покровского храма Днепропетровской епархии УПЦ в разжигании вражды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
Союза православных журналистов.
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В приведенном союзом решении суда указано, что представитель УПЦ был администратором канала в одной из социальных сетей. Он опубликовал сообщение, где ПЦУ написано в кавычках.
"Употреблены словосочетания в кавычках: "Православной церкви Украины", в переносном смысле, что показывает то, что эти названия приводятся с оттенком иронического отношения, что может вызвать у прихожан церкви чувство обиды", – говорится в тексте приговора суда.
Суд признал священнослужителя виновным в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3,4 тысячи гривен (92 доллара).
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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