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В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции - РИА Новости, 24.08.2023
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22:12 24.08.2023 (обновлено: 23:11 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/intelligentsiya-1892100635.html
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции - РИА Новости, 24.08.2023
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции
Власти Махачкалы завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции, сообщил в четверг глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:12
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городское хозяйство москвы
махачкала
юсуп умавов
сергей меликов
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МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Власти Махачкалы завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции, сообщил в четверг глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году в парке у озера Ак-Гель в честь представителей русской интеллигенции, приехавших в Дагестан в годы советской власти и посвятивших себя служению дагестанскому народу. В центре архитектурной композиции располагается памятник русской учительнице – бронзовая скульптура, изображающая молодую женщину на постаменте, которая в правой руке держит открытую книгу, а левая ее рука лежит на глобусе. В мае нынешнего года глава Дагестана Сергей Меликов поручил руководству Махачкалы отреставрировать памятник. "В Махачкале завершились мероприятия по реконструкции мемориала русской интеллигенции… Проделан большой фронт работ: мы полностью обновили облицовку плит, составляющих часть архитектурного ансамбля мемориала, привели в порядок ступени к памятнику, заменили покрытие на постаменте, установили архитектурную подсветку и объекты уличного освещения", – рассказал Умавов. По его словам, в ходе реконструкции территорию мемориального комплекса максимально освободили от объектов нестационарной торговли.
https://radiosputnik.ria.ru/20230822/pamyatnik-1891501589.html
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городское хозяйство москвы, махачкала, юсуп умавов, сергей меликов
Городское хозяйство Москвы, Махачкала, Юсуп Умавов, Сергей Меликов
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции

В Махачкале завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции

© NewsTeam | Перейти в медиабанкВид на дагестанский город Махачкала
Вид на дагестанский город Махачкала
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Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Власти Махачкалы завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции, сообщил в четверг глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.
Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году в парке у озера Ак-Гель в честь представителей русской интеллигенции, приехавших в Дагестан в годы советской власти и посвятивших себя служению дагестанскому народу. В центре архитектурной композиции располагается памятник русской учительнице – бронзовая скульптура, изображающая молодую женщину на постаменте, которая в правой руке держит открытую книгу, а левая ее рука лежит на глобусе.
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В мае нынешнего года глава Дагестана Сергей Меликов поручил руководству Махачкалы отреставрировать памятник.
«
"В Махачкале завершились мероприятия по реконструкции мемориала русской интеллигенции… Проделан большой фронт работ: мы полностью обновили облицовку плит, составляющих часть архитектурного ансамбля мемориала, привели в порядок ступени к памятнику, заменили покрытие на постаменте, установили архитектурную подсветку и объекты уличного освещения", – рассказал Умавов.
По его словам, в ходе реконструкции территорию мемориального комплекса максимально освободили от объектов нестационарной торговли.
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Городское хозяйство МосквыМахачкалаЮсуп УмавовСергей Меликов
 
 
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