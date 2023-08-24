https://ria.ru/20230824/intelligentsiya-1892100635.html
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции - РИА Новости, 24.08.2023
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции
Власти Махачкалы завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции, сообщил в четверг глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:12
2023-08-24T22:12
2023-08-24T23:11
городское хозяйство москвы
махачкала
юсуп умавов
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111273/29/1112732918_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_bfb66ab5ef2cb47af7763f98df90fa4d.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 авг - РИА Новости. Власти Махачкалы завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции, сообщил в четверг глава города Юсуп Умавов в своем Telegram-канале. Мемориальный комплекс был открыт в 2006 году в парке у озера Ак-Гель в честь представителей русской интеллигенции, приехавших в Дагестан в годы советской власти и посвятивших себя служению дагестанскому народу. В центре архитектурной композиции располагается памятник русской учительнице – бронзовая скульптура, изображающая молодую женщину на постаменте, которая в правой руке держит открытую книгу, а левая ее рука лежит на глобусе. В мае нынешнего года глава Дагестана Сергей Меликов поручил руководству Махачкалы отреставрировать памятник. "В Махачкале завершились мероприятия по реконструкции мемориала русской интеллигенции… Проделан большой фронт работ: мы полностью обновили облицовку плит, составляющих часть архитектурного ансамбля мемориала, привели в порядок ступени к памятнику, заменили покрытие на постаменте, установили архитектурную подсветку и объекты уличного освещения", – рассказал Умавов. По его словам, в ходе реконструкции территорию мемориального комплекса максимально освободили от объектов нестационарной торговли.
https://radiosputnik.ria.ru/20230822/pamyatnik-1891501589.html
https://ria.ru/20230818/pamyatnik-1890906737.html
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111273/29/1112732918_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3d253684e56a1d5073060e64ac7c6daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, махачкала, юсуп умавов, сергей меликов
Городское хозяйство Москвы, Махачкала, Юсуп Умавов, Сергей Меликов
В Махачкале реконструировали мемориал русской интеллигенции
В Махачкале завершили реконструкцию мемориала русской интеллигенции