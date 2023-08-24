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Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию

Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию - РИА Новости, 24.08.2023

Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию

Исполнение гимна в российских школах в начале недели кардинально меняет ситуацию, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:32

2023-08-24T13:32

2023-08-24T13:32

год педагога и наставника

сн_образование

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Исполнение гимна в российских школах в начале недели кардинально меняет ситуацию, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе конференции "Основы российской государственности" в РАНХиГС участники исполнили гимн России а капелла из-за технических проблем. В своем выступлении Кириенко обратил внимание, что сейчас спеть гимн могут практически все. "То, что сегодня в школах РФ каждый понедельник открывается с гимна и флага, кардинально меняет ситуацию и, честно говоря, это невероятно здорово", - сказал Кириенко.

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2023

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сн_образование, сергей кириенко, общество