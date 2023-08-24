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Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию - РИА Новости, 24.08.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
13:32 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/gimn-1891966013.html
Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию
Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию - РИА Новости, 24.08.2023
Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию
Исполнение гимна в российских школах в начале недели кардинально меняет ситуацию, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:32
2023-08-24T13:32
год педагога и наставника
сн_образование
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Исполнение гимна в российских школах в начале недели кардинально меняет ситуацию, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В ходе конференции "Основы российской государственности" в РАНХиГС участники исполнили гимн России а капелла из-за технических проблем. В своем выступлении Кириенко обратил внимание, что сейчас спеть гимн могут практически все. "То, что сегодня в школах РФ каждый понедельник открывается с гимна и флага, кардинально меняет ситуацию и, честно говоря, это невероятно здорово", - сказал Кириенко.
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сн_образование, сергей кириенко, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Сергей Кириенко, Общество

Кириенко: исполнение гимна в школах кардинально меняет ситуацию

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Исполнение гимна в российских школах в начале недели кардинально меняет ситуацию, сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В ходе конференции "Основы российской государственности" в РАНХиГС участники исполнили гимн России а капелла из-за технических проблем. В своем выступлении Кириенко обратил внимание, что сейчас спеть гимн могут практически все.
"То, что сегодня в школах РФ каждый понедельник открывается с гимна и флага, кардинально меняет ситуацию и, честно говоря, это невероятно здорово", - сказал Кириенко.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСергей КириенкоОбщество
 
 
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