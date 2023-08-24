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В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей
В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей - РИА Новости, 24.08.2023
В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей
Партию гашиша на 2 миллиарда рублей изъяли у контрабандистов из Литвы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:39
2023-08-24T12:39
2023-08-24T12:58
ленинградская область
происшествия
литва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партию гашиша на 2 миллиарда рублей изъяли у контрабандистов из Литвы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФТС России. "Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию. Из незаконного оборота изъято 812 килограммов наркотика. Стоимость товара на черном рынке превышает 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в тягаче с полуприцепом, прибывшем из Эстонии, были обнаружены тайники с 265 пакетами с гашишем. "Задержаны три участника преступной группы – граждане Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html
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ленинградская область, происшествия, литва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Ленинградская область, Происшествия, Литва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей
В Ленобласти у контрабандистов из Литвы изъяли партию гашиша на 2 млрд рублей