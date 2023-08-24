https://ria.ru/20230824/gashish-1891948659.html

В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей

В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей - РИА Новости, 24.08.2023

В Ленинградской области изъяли партию гашиша на два миллиарда рублей

Партию гашиша на 2 миллиарда рублей изъяли у контрабандистов из Литвы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФТС России. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:39

2023-08-24T12:39

2023-08-24T12:58

ленинградская область

происшествия

литва

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Партию гашиша на 2 миллиарда рублей изъяли у контрабандистов из Литвы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ФТС России. "Сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с оперативниками УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконный ввоз гашиша в Россию. Из незаконного оборота изъято 812 килограммов наркотика. Стоимость товара на черном рынке превышает 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. По информации ведомства, в тягаче с полуприцепом, прибывшем из Эстонии, были обнаружены тайники с 265 пакетами с гашишем. "Задержаны три участника преступной группы – граждане Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

ленинградская область

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ленинградская область, происшествия, литва, федеральная таможенная служба (фтс россии)