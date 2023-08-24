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Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы - РИА Новости, 24.08.2023
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22:29 24.08.2023 (обновлено: 22:38 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/fond-1892101927.html
Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы
Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы - РИА Новости, 24.08.2023
Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы
Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:29
2023-08-24T22:38
россия
сергей кириенко
общество
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы - относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объём работы", - сообщил на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Кириенко, слова которого приводит пресс-служба фонда. "Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов", - отметил Кириенко и поблагодарил команду фонда и его региональные филиалы По данным пресс-службы, в ходе заседания с докладом о деятельности фонда с начала работы региональных филиалов выступила председатель фонда Анна Цивилева. "Суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 000 обращений", - сообщили в Фонде. Кроме того, как отметили в пресс-службе, наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки; денежных выплат, связанных с участием в СВО; получении удостоверения ветерана боевых действий; юридической помощи; получении льгот по коммунальным платежам; получении медицинской помощи; оказании психологической помощи. Также на заседании обсуждались вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов спецоперации и членов семей погибших, а также психологического сопровождения подопечных, не нуждающихся в оказании медицинской помощи для их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации семейных отношений.
https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html
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россия, сергей кириенко, общество
Россия, Сергей Кириенко, Общество
Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы

Фонд "Защитники Отечества" за время работы получил 173 тысячи обращений

© РИА Новости / Мария МарикянФонд ''Защитники отечества'
Фонд ''Защитники отечества' - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Фонд ''Защитники отечества'. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«
"Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы - относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объём работы", - сообщил на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Кириенко, слова которого приводит пресс-служба фонда.
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«
"Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов", - отметил Кириенко и поблагодарил команду фонда и его региональные филиалы
По данным пресс-службы, в ходе заседания с докладом о деятельности фонда с начала работы региональных филиалов выступила председатель фонда Анна Цивилева.
«
"Суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 000 обращений", - сообщили в Фонде.
Кроме того, как отметили в пресс-службе, наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки; денежных выплат, связанных с участием в СВО; получении удостоверения ветерана боевых действий; юридической помощи; получении льгот по коммунальным платежам; получении медицинской помощи; оказании психологической помощи.
Также на заседании обсуждались вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов спецоперации и членов семей погибших, а также психологического сопровождения подопечных, не нуждающихся в оказании медицинской помощи для их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации семейных отношений.
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