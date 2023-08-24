https://ria.ru/20230824/fond-1892101927.html

Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы

Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы - РИА Новости, 24.08.2023

Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы

Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:29

2023-08-24T22:29

2023-08-24T22:38

россия

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" проделал за 2,5 месяца большой объем работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Фонд "Защитники Отечества" был создан по указу президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы - относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объём работы", - сообщил на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Кириенко, слова которого приводит пресс-служба фонда. "Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов", - отметил Кириенко и поблагодарил команду фонда и его региональные филиалы По данным пресс-службы, в ходе заседания с докладом о деятельности фонда с начала работы региональных филиалов выступила председатель фонда Анна Цивилева. "Суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 000 обращений", - сообщили в Фонде. Кроме того, как отметили в пресс-службе, наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали запросы о назначении мер социальной поддержки; денежных выплат, связанных с участием в СВО; получении удостоверения ветерана боевых действий; юридической помощи; получении льгот по коммунальным платежам; получении медицинской помощи; оказании психологической помощи. Также на заседании обсуждались вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов спецоперации и членов семей погибших, а также психологического сопровождения подопечных, не нуждающихся в оказании медицинской помощи для их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации семейных отношений.

https://ria.ru/20230605/sektsiya-1876276926.html

https://ria.ru/20230822/fond-1891591172.html

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россия, сергей кириенко, общество