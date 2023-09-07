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Статус ветерана боевых действий: как получить и оформить удостоверение в 2023 году
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17:35 07.09.2023
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Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены
Статус ветерана боевых действий: как получить и оформить удостоверение в 2023 году
Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены
Ветеран боевых действий - особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Кому положено удостоверение, как его получить и РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:35
2023-09-07T17:35
общество
россия
ссср
москва
европейская юридическая служба
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ветераны
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ветеран боевых действий - особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Кому положено удостоверение, как его получить и при каких условиях оно выдается, сколько в 2023 году составляет ежемесячная выплата этой категории населения, какие льготы положены ветеранам боевых действий по закону и на что они могут рассчитывать при выходе на пенсию, - в материале РИА Новости.Ветеран боевых действийВетеран боевых действий – это особенный статус, который присваивается человеку, принимавшему добровольно или по решению государственных органов участие в боевых действиях и выполнявшему задачи военного характера в интересах России.Регулирующий законПравовое положение ветеранов боевых действий регулируется Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".-Приложением № 1 к указанному Федеральному закону утвержден также перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, - говорит Тимур Фаизов, юрист, член Ассоциации юристов России.Кто может статьПолный перечень категорий граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, содержится в ст. 3 закона "О ветеранах".По словам адвоката Шона Бетрозова, учредителя АК “Betrozoff и Законъ”, этот статус полагается следующим лицам:Как получить статус и удостоверение ветерана боевых действийПорядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий" и ведомственными нормативными правовыми актами.Куда обращаться и где оформляетсяИльдар Макешов, юрист Европейской юридической службы объясняет, что выдавать удостоверения ветерана боевых действий могут федеральный орган исполнительной власти и федеральный государственный орган, которые (абз. 2 п. 3 Постановления № 763):● направляли указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций и выполнения правительственных боевых заданий;● в настоящее время осуществляют функции в установленной сфере деятельности упраздненных государственных органов (например, Роспотребнадзор и Минэкономразвития), привлекавших указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий.Исключение составляют (абз. 3, 4 п. 3 Постановления № 763; абз. 2 п. 2 Инструкции № 763):● гражданские лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 10.05.1945 по 31.12.1951, могут получить удостоверения в органах исполнительной власти субъектов РФ;● лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории республики, могут получить удостоверение в органах исполнительной власти Республики Дагестан на основании решения высшего исполнительного органа."То есть, граждане, принимавшие участие в боевых действиях и на сегодняшний день состоящие на службе (военной, государственной) обращаются с заявлением (рапортом) к начальнику (командиру), а лица, принимавшие участие в боевых действиях и находящиеся уже на "гражданке" обращаются в комиссию по рассмотрению обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий видов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, Северного флота, флотов, родов войск Вооруженных Сил, объединений, центральных органов военного управления, но не напрямую, а через военкомат по месту жительства (воинского учета)", - объясняет юрист.Выписка и заявление (рапорт)Форма заявления законодательно не установлена, но Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, советует в нем указать:Перед направлением рапорта в военную комиссию у командования следует запросить выписки из приказов об участии в боевых действиях и другие подтверждающие документы.- К таким документам могут относиться приказы по мобилизации, письменные разъяснения командования и другие, - говорит Шон Бетрозов.Необходимые документыК заявлению необходимо приложить:- Само по себе нахождение лица на территории боевых действий, при отсутствии документов, подтверждающих непосредственное в них участие, не может служить основанием для выдачи удостоверения. Следует иметь в виду, что орган исполнительной власти, уполномоченный выдавать удостоверения ветерана боевых действий, самостоятельно устанавливает перечень документов, подтверждающих право на его получение, а также требования к фотографиям, - отмечает Ильдар Макешов.СрокиЗаявление (рапорт) рассматривается в течении 30 дней, о принятом решении уведомляется командир военнослужащего или лично заявитель. Удостоверение фиксируется в книге учета и выдается под расписку."Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению ветерана и на основании соответствующих подтверждающих документов, выдается его дубликат (п. 8 Инструкции, утв. Постановлением № 763)", - говорит Ильдар Макешов.Могут ли отказать в предоставлении статуса ветерана боевых действийПо словам Оксаны Васильевой, в выдаче удостоверения ветерана боевых действий могут отказать в следующих случаях:- Отказ соответствующего органа или должностного лица в выдаче удостоверения ветерана боевых действий можно оспорить в суде, - говорит Тимур Фаизов.Выплаты и льготы ветеранам боевых действийШон Бетрозов объясняет, что ветераны боевых действий имеют право на льготы:● Жилищные: компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50 %;● Имущественные: освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льготы на транспортный налог зависят от региона.● Медицинские: после выхода на пенсию, ветераны имеют право на обслуживание в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы; право на обслуживание вне очереди; также им предоставляются санаторно-курортные услуги и проезд до оздоровительных учреждений, оплачивается или компенсируется из средств бюджета установка зубных протезов и приобретение ортопедических изделий.● С места работы: право на получение ежегодного отпуска в удобное для ветеранов время.● Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, ежемесячное денежное пособие можно увеличить.&quot;Следует учесть, что сумма средств, направляемая на предоставление гражданину набора социальных услуг, удерживается из состава начисляемой ему ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Вместе с тем можно отказаться от их получения полностью или частично. Дополнительные меры поддержки для ветеранов могут быть предусмотрены в субъектах РФ. Так, в Москве они имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) (п. 3 ст. 10 Закона № 5-ФЗ; п. 6 ч. 2 ст. 3, ч. 12 ст. 8 Закона г. Москвы от 03.11.2004 № 70). Информирование граждан о полагающихся им мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый контакт-центр&quot;, - рассказывает Ильдар Макешов.Статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах" ветеранам боевых действий установлена ежемесячная денежная выплата.- Она подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, - объясняет Тимур Фаизов.Размер ЕДВ с 1 февраля 2023 года составляет 3896,19 рублей.
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общество, россия, ссср, москва, европейская юридическая служба, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ветераны
Общество, Россия, СССР, Москва, Европейская Юридическая Служба, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Ветераны

Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетеран боевых действий
Ветеран боевых действий - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветеран боевых действий
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Оглавление
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ветеран боевых действий - особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Кому положено удостоверение, как его получить и при каких условиях оно выдается, сколько в 2023 году составляет ежемесячная выплата этой категории населения, какие льготы положены ветеранам боевых действий по закону и на что они могут рассчитывать при выходе на пенсию, - в материале РИА Новости.

Ветеран боевых действий

Ветеран боевых действий – это особенный статус, который присваивается человеку, принимавшему добровольно или по решению государственных органов участие в боевых действиях и выполнявшему задачи военного характера в интересах России.
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Регулирующий закон

Правовое положение ветеранов боевых действий регулируется Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".
-Приложением № 1 к указанному Федеральному закону утвержден также перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, - говорит Тимур Фаизов, юрист, член Ассоциации юристов России.

Кто может стать

Полный перечень категорий граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, содержится в ст. 3 закона "О ветеранах".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
Военнослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Военнослужащий производит наведение реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град"
По словам адвоката Шона Бетрозова, учредителя АК “Betrozoff и Законъ”, этот статус полагается следующим лицам:
  1. 1.
    Служившим в Афганистане с декабря 1979 по декабрь 1989 года, в том числе водителям, которые доставляли туда грузы.
  2. 2.
    Военным, служившим в Сирии с сентября 2015 года.
  3. 3.
    Лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на ее территории.
  4. 4.
    Следователям и прокурорам, служившим в Чечне с декабря 1994 по декабрь 1996 года.
  5. 5.
    Военнослужащим и военнообязанным, сотрудникам ОВД, госбезопасности, Минобороны, уголовно-исполнительной системы, участвовавшим в боевых действиях.
  6. 6.
    Военным, сотрудникам МВД и госбезопасности, которые разминировали территорию СССР и других государств с 10 мая 1945 года по конец 1951 года.
  7. 7.
    Лицам, участвовавшим в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года (в том числе и добровольцам).
  8. 8.
    Сотрудникам Следственного комитета, прокурорам и следователям, которые служили на Северном Кавказе с августа 1999 года.
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Как получить статус и удостоверение ветерана боевых действий

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий" и ведомственными нормативными правовыми актами.

Куда обращаться и где оформляется

Ильдар Макешов, юрист Европейской юридической службы объясняет, что выдавать удостоверения ветерана боевых действий могут федеральный орган исполнительной власти и федеральный государственный орган, которые (абз. 2 п. 3 Постановления № 763):
● направляли указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций и выполнения правительственных боевых заданий;
● в настоящее время осуществляют функции в установленной сфере деятельности упраздненных государственных органов (например, Роспотребнадзор и Минэкономразвития), привлекавших указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий
Исключение составляют (абз. 3, 4 п. 3 Постановления № 763; абз. 2 п. 2 Инструкции № 763):
● гражданские лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 10.05.1945 по 31.12.1951, могут получить удостоверения в органах исполнительной власти субъектов РФ;
● лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории республики, могут получить удостоверение в органах исполнительной власти Республики Дагестан на основании решения высшего исполнительного органа.
«
"То есть, граждане, принимавшие участие в боевых действиях и на сегодняшний день состоящие на службе (военной, государственной) обращаются с заявлением (рапортом) к начальнику (командиру), а лица, принимавшие участие в боевых действиях и находящиеся уже на "гражданке" обращаются в комиссию по рассмотрению обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий видов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, Северного флота, флотов, родов войск Вооруженных Сил, объединений, центральных органов военного управления, но не напрямую, а через военкомат по месту жительства (воинского учета)", - объясняет юрист.
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Выписка и заявление (рапорт)

Форма заявления законодательно не установлена, но Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, советует в нем указать:
  • ФИО;
  • дату рождения;
  • личный номер;
  • воинское звание или чин гражданской службы;
  • занимаемую должность;
  • период участия в боевых действиях;
  • государство, на территории которого осуществлялось выполнение боевых задач;
  • адрес регистрации;
  • согласие на обработку персональных данных.
Перед направлением рапорта в военную комиссию у командования следует запросить выписки из приказов об участии в боевых действиях и другие подтверждающие документы.
«
- К таким документам могут относиться приказы по мобилизации, письменные разъяснения командования и другие, - говорит Шон Бетрозов.
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛюди у здания военного комиссариата Свердловской области
Люди у здания военного комиссариата Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Люди у здания военного комиссариата Свердловской области

Необходимые документы

К заявлению необходимо приложить:
  • документ, удостоверяющий личность гражданина;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях, а также прохождение службы (справки, летные книжки, выписки из приказов и прочее);
  • медицинскую книжку, выписки из истории болезни;
  • фотографию размером 3х4;
  • копию орденской книжки (при наличии).
«
- Само по себе нахождение лица на территории боевых действий, при отсутствии документов, подтверждающих непосредственное в них участие, не может служить основанием для выдачи удостоверения. Следует иметь в виду, что орган исполнительной власти, уполномоченный выдавать удостоверения ветерана боевых действий, самостоятельно устанавливает перечень документов, подтверждающих право на его получение, а также требования к фотографиям, - отмечает Ильдар Макешов.
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Сроки

Заявление (рапорт) рассматривается в течении 30 дней, о принятом решении уведомляется командир военнослужащего или лично заявитель. Удостоверение фиксируется в книге учета и выдается под расписку.
"Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению ветерана и на основании соответствующих подтверждающих документов, выдается его дубликат (п. 8 Инструкции, утв. Постановлением № 763)", - говорит Ильдар Макешов.

Могут ли отказать в предоставлении статуса ветерана боевых действий

По словам Оксаны Васильевой, в выдаче удостоверения ветерана боевых действий могут отказать в следующих случаях:
  • предоставлен неполный комплект документов;
  • переданы подложные документы;
  • некорректно заполнен рапорт (заявление);
  • лицо не имеет право на присвоение статуса ветерана боевых действий.
«
- Отказ соответствующего органа или должностного лица в выдаче удостоверения ветерана боевых действий можно оспорить в суде, - говорит Тимур Фаизов.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВетераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде
Ветераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Ветераны и сотрудницы службы социальных координаторов во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде

Выплаты и льготы ветеранам боевых действий

Шон Бетрозов объясняет, что ветераны боевых действий имеют право на льготы:
Жилищные: компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50 %;
Имущественные: освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льготы на транспортный налог зависят от региона.
Медицинские: после выхода на пенсию, ветераны имеют право на обслуживание в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы; право на обслуживание вне очереди; также им предоставляются санаторно-курортные услуги и проезд до оздоровительных учреждений, оплачивается или компенсируется из средств бюджета установка зубных протезов и приобретение ортопедических изделий.
С места работы: право на получение ежегодного отпуска в удобное для ветеранов время.
Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, ежемесячное денежное пособие можно увеличить.
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«

"Следует учесть, что сумма средств, направляемая на предоставление гражданину набора социальных услуг, удерживается из состава начисляемой ему ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Вместе с тем можно отказаться от их получения полностью или частично. Дополнительные меры поддержки для ветеранов могут быть предусмотрены в субъектах РФ. Так, в Москве они имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) (п. 3 ст. 10 Закона № 5-ФЗ; п. 6 ч. 2 ст. 3, ч. 12 ст. 8 Закона г. Москвы от 03.11.2004 № 70). Информирование граждан о полагающихся им мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый контакт-центр", - рассказывает Ильдар Макешов.

Статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах" ветеранам боевых действий установлена ежемесячная денежная выплата.
«
- Она подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, - объясняет Тимур Фаизов.
Размер ЕДВ с 1 февраля 2023 года составляет 3896,19 рублей.
 
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