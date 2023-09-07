https://ria.ru/20230907/veteran-1894801620.html

Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены

Статус ветерана боевых действий: как получить и оформить удостоверение в 2023 году

Ветеран боевых действий: как оформить статус, какие льготы положены

Ветеран боевых действий - особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Кому положено удостоверение, как его получить и РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:35

2023-09-07T17:35

2023-09-07T17:35

общество

россия

ссср

москва

европейская юридическая служба

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ветераны

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ветеран боевых действий - особый статус человека, который выполнял задачи военного характера в интересах России. Кому положено удостоверение, как его получить и при каких условиях оно выдается, сколько в 2023 году составляет ежемесячная выплата этой категории населения, какие льготы положены ветеранам боевых действий по закону и на что они могут рассчитывать при выходе на пенсию, - в материале РИА Новости.Ветеран боевых действийВетеран боевых действий – это особенный статус, который присваивается человеку, принимавшему добровольно или по решению государственных органов участие в боевых действиях и выполнявшему задачи военного характера в интересах России.Регулирующий законПравовое положение ветеранов боевых действий регулируется Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".-Приложением № 1 к указанному Федеральному закону утвержден также перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации, - говорит Тимур Фаизов, юрист, член Ассоциации юристов России.Кто может статьПолный перечень категорий граждан, относящихся к ветеранам боевых действий, содержится в ст. 3 закона "О ветеранах".По словам адвоката Шона Бетрозова, учредителя АК “Betrozoff и Законъ”, этот статус полагается следующим лицам:Как получить статус и удостоверение ветерана боевых действийПорядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий урегулирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 "Об удостоверении ветерана боевых действий" и ведомственными нормативными правовыми актами.Куда обращаться и где оформляетсяИльдар Макешов, юрист Европейской юридической службы объясняет, что выдавать удостоверения ветерана боевых действий могут федеральный орган исполнительной власти и федеральный государственный орган, которые (абз. 2 п. 3 Постановления № 763):● направляли указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и контртеррористических операций и выполнения правительственных боевых заданий;● в настоящее время осуществляют функции в установленной сфере деятельности упраздненных государственных органов (например, Роспотребнадзор и Минэкономразвития), привлекавших указанных выше лиц для выполнения задач в районах боевых действий.Исключение составляют (абз. 3, 4 п. 3 Постановления № 763; абз. 2 п. 2 Инструкции № 763):● гражданские лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств с 10.05.1945 по 31.12.1951, могут получить удостоверения в органах исполнительной власти субъектов РФ;● лица, принимавшие в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций на территории республики, могут получить удостоверение в органах исполнительной власти Республики Дагестан на основании решения высшего исполнительного органа."То есть, граждане, принимавшие участие в боевых действиях и на сегодняшний день состоящие на службе (военной, государственной) обращаются с заявлением (рапортом) к начальнику (командиру), а лица, принимавшие участие в боевых действиях и находящиеся уже на "гражданке" обращаются в комиссию по рассмотрению обращений о выдаче удостоверений ветерана боевых действий видов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, Северного флота, флотов, родов войск Вооруженных Сил, объединений, центральных органов военного управления, но не напрямую, а через военкомат по месту жительства (воинского учета)", - объясняет юрист.Выписка и заявление (рапорт)Форма заявления законодательно не установлена, но Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, советует в нем указать:Перед направлением рапорта в военную комиссию у командования следует запросить выписки из приказов об участии в боевых действиях и другие подтверждающие документы.- К таким документам могут относиться приказы по мобилизации, письменные разъяснения командования и другие, - говорит Шон Бетрозов.Необходимые документыК заявлению необходимо приложить:- Само по себе нахождение лица на территории боевых действий, при отсутствии документов, подтверждающих непосредственное в них участие, не может служить основанием для выдачи удостоверения. Следует иметь в виду, что орган исполнительной власти, уполномоченный выдавать удостоверения ветерана боевых действий, самостоятельно устанавливает перечень документов, подтверждающих право на его получение, а также требования к фотографиям, - отмечает Ильдар Макешов.СрокиЗаявление (рапорт) рассматривается в течении 30 дней, о принятом решении уведомляется командир военнослужащего или лично заявитель. Удостоверение фиксируется в книге учета и выдается под расписку."Если удостоверение пришло в негодность или утрачено, по заявлению ветерана и на основании соответствующих подтверждающих документов, выдается его дубликат (п. 8 Инструкции, утв. Постановлением № 763)", - говорит Ильдар Макешов.Могут ли отказать в предоставлении статуса ветерана боевых действийПо словам Оксаны Васильевой, в выдаче удостоверения ветерана боевых действий могут отказать в следующих случаях:- Отказ соответствующего органа или должностного лица в выдаче удостоверения ветерана боевых действий можно оспорить в суде, - говорит Тимур Фаизов.Выплаты и льготы ветеранам боевых действийШон Бетрозов объясняет, что ветераны боевых действий имеют право на льготы:● Жилищные: компенсация платы за наем и содержание жилого помещения в размере 50 %;● Имущественные: освобождение от налога на имущество: квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида. Не нужно платить и земельный налог с шести соток. Его начисляют только с превышения этой площади. Льготы на транспортный налог зависят от региона.● Медицинские: после выхода на пенсию, ветераны имеют право на обслуживание в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы; право на обслуживание вне очереди; также им предоставляются санаторно-курортные услуги и проезд до оздоровительных учреждений, оплачивается или компенсируется из средств бюджета установка зубных протезов и приобретение ортопедических изделий.● С места работы: право на получение ежегодного отпуска в удобное для ветеранов время.● Ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии. Дополнительно положен набор социальных услуг (бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства). Если от этих льгот отказаться, ежемесячное денежное пособие можно увеличить."Следует учесть, что сумма средств, направляемая на предоставление гражданину набора социальных услуг, удерживается из состава начисляемой ему ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Вместе с тем можно отказаться от их получения полностью или частично. Дополнительные меры поддержки для ветеранов могут быть предусмотрены в субъектах РФ. Так, в Москве они имеют право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси) (п. 3 ст. 10 Закона № 5-ФЗ; п. 6 ч. 2 ст. 3, ч. 12 ст. 8 Закона г. Москвы от 03.11.2004 № 70). Информирование граждан о полагающихся им мерах соцзащиты осуществляется, в частности, через Единый портал госуслуг и единый контакт-центр", - рассказывает Ильдар Макешов.Статьей 23.1 Федерального закона "О ветеранах" ветеранам боевых действий установлена ежемесячная денежная выплата.- Она подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется правительством Российской Федерации. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, - объясняет Тимур Фаизов.Размер ЕДВ с 1 февраля 2023 года составляет 3896,19 рублей.

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https://ria.ru/20230823/lgoty-1891653071.html

https://ria.ru/20230821/subsidiya-1891385409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, ссср, москва, европейская юридическая служба, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ветераны